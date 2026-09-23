Salud de Mirtha Legrand: los detalles del nuevo parte médico de la conductora

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de la recaída en su estado de salud. La diva de El Trece siguió mejorando el fin de semana y este miércoles las autoridades del hospital compartieron un nuevo parte médico para dar a conocer las novedades.

Si bien hay hermetismo respecto a los detalles de salud de la diva, el periodista y conductor de TN, Guillermo Lobo, comentó en las últimas horas que "Mirtha: muy bien. La pasan a sala común. Bien de ánimo". Cabe destacar que el comunicador informa estos detalles una vez que tiene chequeada la información, según sus propias declaraciones. P

Pasadas las 12:40 del mediodía, el Mater Dei compartió un nuevo comunicado respecto a la salud de Mirtha Legrand y confirmaron que se encuentra evolucionando, lo que alegró al mundo de la televisión y a los seguidores de la conductora.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand Mirtha Legrand sigue evolucionando. Instagram: @lamesazaarg. "La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", expresaron desde el sanatorio. Además revelaron que el día viernes "de no mediar cambios", compartirán nuevas novedades.