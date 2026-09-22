Revelan un positivo dato sobre la salud de Mirtha Legrand tras el parte médico

Mirtha Legrand continúa hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei y a la espera del informe del miércoles, dieron a conocer una noticia que generó alegría.

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de una recaída que tuvo en su cuadro. La legendaria conductora de 99 años había sido dada de alta y el viernes 18 de septiembre tuvo que ser nuevamente ingresada al nosocomio.

En medio del alerta que generó esta noticia, las autoridades compartieron un primer parte médico que indicaba que La Chiqui se encuentra en el hospital debido a un cuadro de neumopatía. Mientras que el día lunes comentaron que se encuentra evolucionando favorablemente y está siendo monitoreada y cuidada por el personal médico.

El miércoles 23 de septiembre van a compartir un nuevo parte médico sobre su salud y, mientras tanto, el periodista de TN Guillermo Lobo, compartió una noticia alentadora que alegró a los usuarios en las redes sociales. Es que Mirtha ya fue trasladada a una sala común.

El último parte médico que dio a conocer el Sanatorio Mater Dei "Mirtha: muy bien. La pasan a sala común. Bien de ánimo", expresó de manera escueta y sin dar mayores detalles. En una entrevista con Intrusos, él dejó en claro que realiza estos posteos debido a que tiene chequeada la información y dejó en claro que trata el tema con mucho respeto, tanto por Mirtha como por la familia de la conductora.

La buena noticia sobre la salud de Mirtha Legrand La información que brindó Guillermo Lobo sobre Mirtha Legrand. X / @GuilleLobo. Respecto a su cuadro, hay que informar que la neumopatía es una afección que compromete los pulmones y puede presentarse por diferentes causas. Entre ellas se encuentran algunas infecciones, enfermedades autoinmunes y la exposición prolongada a sustancias o partículas que pueden dañar el sistema respiratorio.