El tenso ida y vuelta en vivo entre Wanda Nara y Karina Iavícoli que terminó de la peor manera: "Agarrala de los pelos"

Durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara cruzó a Karina Iavícoli y se filtró un fuerte insulto en vivo.

Wanda Nara presentó este martes la nueva temporada de MasterChef Celebrity y protagonizó un tenso momento durante una entrevista en vivo. La mediática fue consultada por Karina Iavícoli sobre la situación judicial de Elías Piccirillo y Martín Migueles, a quien continúa sin reconocer públicamente como su pareja.

El intercambio se produjo durante la presentación del reality culinario, cuando Ángel de Brito propuso que Nora Colosimo, madre de Wanda y flamante panelista del programa, le hiciera algunas preguntas a su hija. En medio de la conversación, Iavícoli intervino y llevó el diálogo hacia la denuncia que el Banco Central realizó contra Piccirillo y su exsocio en la financiera Arg Exchange, Martín Migueles.

Así fue el cruce de Wanda Nara y Karina Iavícoli en LAM Según trascendió en las últimas horas, el Banco Central habría elevado una causa al fuero Penal Económico por presuntas maniobras vinculadas al denominado "dólar blue" durante el período del cepo cambiario. La investigación apunta a operaciones por unos 250 millones de dólares cuyo origen no habría podido ser justificado.

Frente a la consulta, Wanda marcó distancia de las cuestiones judiciales que involucran a sus exparejas. "Yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex", aseguró la conductora. Luego, la conductora explicó que suele ser consultada cada vez que alguno de sus exnovios enfrenta algún inconveniente: "Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí".

La conductora le pidió a su madre que agarrara de los pelos a la periodista. Captura de pantalla Youtube América TV. La respuesta no conformó a Iavícoli, quien continuó con las preguntas y llegó a plantearle que no estaba respondiendo si le importaba haber estado con una persona involucrada en una causa. La insistencia generó una reacción inmediata de la mediática, que recurrió a su madre y, en tono de broma, le pidió: "¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí! Qué pesada".