El impactante traje de Wanda Nara para anunciar su reality: mirá el video

Conocé todos los detalles del look que llevó Wanda Nara para el anuncio de su nuevo reality y mirá el video en la nota.

Wanda Nara recurrió a la sastrería para dar a conocer el estreno de su reality en una plataforma de streaming de renombre.

Para ese anuncio, Wanda optó por una propuesta de inspiración "masculine chic", que toma prendas normalmente asociadas al guardarropa masculino y las lleva a una versión más distinguida. El conjunto se compuso de un blazer y un pantalón de sastrería en gris oscuro. Su saco, además, se distinguió por su diseño y por los botones dispuestos en el frente y en los puños.

No obstante, el elemento que rompió con la sobriedad del estilismo fue un exclusivo mini bolso en rosa pastel, que funcionó como contrapunto del gris oscuro del traje. El diseño se lució con una correa pequeña que combinó el cuero con detalles dorados.

El rosa pastel es elegante y fácil de combinar, y en esta ocasión, Wanda lo usó para lograr un delicado contraste en su conjunto sobrio.