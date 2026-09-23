Viviana Canosa reveló detalles del insólito sueño que tuvo con una figura política: "Lo veía que..."
Viviana Canosa sorprendió a sus compañeros al revelar que soñó con un hombre del ambiente político y no tuvo problemas en dar el nombre.
Viviana Canosa es una de las figuras periodísticas que no tiene miedo en criticar duramente al gobierno de Javier Milei y a los funcionarios que acompañan al presidente. Hace pocos días fue noticia por realizar un "escrache" a la mujer de Manuel Adorni y en las últimas horas su nombre volvió a viralizarse.
La conductora de El Nueve de Buenos Aires y de Carnaval Stream reveló mientras se encontraba en el streaming que soñó con una figura política de nuestro país. Fiel a su estilo, la periodista no dudó en revelar el nombre del hombre y también los detalles del sorpresivo sueño que tuvo.
"¡Soñé con Mauricio Macri! Me quedé dormida y empecé a alucinar; se ve que me dormí pensando qué hago el año que viene", comenzó diciendo la comunicadora en "El Bulo de Viviana". Posteriormente, le siguió dando contexto al sueño: "Me aparece Mauricio en un debate y lo veía que decía: 'Yo no me iba a presentar y al final me presento yo'".
Viviana Canosa reveló que soñó con Mauricio Macri y contó los detalles
Viviana Canosa reveló que en ese debate imaginario había otras personas, pero no les podía ver las caras a quienes se encontraban junto a Mauricio Macri: "Me acordé cuando me levanté y dije: '¿Qué me pasó?", contó entre risas tras este momento que, por supuesto, la sorprendió por completo.
Ante la anécdota, uno de sus compañeros dejó en claro que "era muy Mauricio tu sueño porque vos pensá que hace esas cosas Macri, es el killer". Uno de los usuarios opinó durante el programa y le expresó que "soñar con Macri es una pesadilla".