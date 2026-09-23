Viviana Canosa reveló detalles del insólito sueño que tuvo con una figura política: "Lo veía que..."

Viviana Canosa sorprendió a sus compañeros al revelar que soñó con un hombre del ambiente político y no tuvo problemas en dar el nombre.

Viviana Canosa es una de las figuras periodísticas que no tiene miedo en criticar duramente al gobierno de Javier Milei y a los funcionarios que acompañan al presidente. Hace pocos días fue noticia por realizar un "escrache" a la mujer de Manuel Adorni y en las últimas horas su nombre volvió a viralizarse.

La conductora de El Nueve de Buenos Aires y de Carnaval Stream reveló mientras se encontraba en el streaming que soñó con una figura política de nuestro país. Fiel a su estilo, la periodista no dudó en revelar el nombre del hombre y también los detalles del sorpresivo sueño que tuvo.

"¡Soñé con Mauricio Macri! Me quedé dormida y empecé a alucinar; se ve que me dormí pensando qué hago el año que viene", comenzó diciendo la comunicadora en "El Bulo de Viviana". Posteriormente, le siguió dando contexto al sueño: "Me aparece Mauricio en un debate y lo veía que decía: 'Yo no me iba a presentar y al final me presento yo'".

Viviana Canosa reveló que soñó con Mauricio Macri y contó los detalles Viviana Canosa reveló que en ese debate imaginario había otras personas, pero no les podía ver las caras a quienes se encontraban junto a Mauricio Macri: "Me acordé cuando me levanté y dije: '¿Qué me pasó?", contó entre risas tras este momento que, por supuesto, la sorprendió por completo.