Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: cuál es su vínculo actual con la actriz

En Otro día perdido, el cantante decidió hablar sobre su relación con la hija de Moria Casán, tras meses de rumores de romance entre ellos.

Este martes, Fito Páez estuvo como invitado a Otro día perdido. El cantante habló de su carrera artística y personal, incluso tocó el piano en el programa y cantó, y también rompió el silencio sobre la supuesta relación con Sofía Gala. Recordemos que, meses atrás, el artista y la actriz fueron vinculados.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini opinó sobre los comentarios que hizo el músico sobre sus exparejas. "Es muy raro cómo hablás de tus exmujeres, con alguna tenés que estar mal. No puede ser", le dijo el periodista al cantante.

Esto fue lo que dijo Fito Páez en Otro día perdido sobre Sofía Gala "Pasaron muchos años igual. Es un tema que prefiero no tocar. Las cosas se mueven, la vida cambia, pasan muchas cosas", expresó Páez. "Todos tenemos presente como que siguen estando", añadió el comunicador.

Fue entonces cuando Fito comentó: "Es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofía Gala, que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi, ella tuvo que salir a explicar y estuvo bien. No la jodan".

El cantante afirmó que con Sofía Gala solo son amigos. "Se los veía muy seguido juntos. Iban a todos lados juntos", le recordó Mario Pergolini al artista, sobre las imágenes de ambos que circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación.