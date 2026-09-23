El fuerte consejo de Mario Pergolini tras los constantes insultos de Javier Milei a periodistas: "Habría que..."

Mario Pergolini abrió su programa hablando sobre el constante enfrentamiento que mantiene el mandatario en redes sociales con diferentes comunicadores.

Javier Milei en el último tiempo ha mantenido durísimos cruces y también ha realizado posteos contra figuras periodísticas. En medio de esta situación, Mario Pergolini en su monólogo que realiza en Otro Día Perdido decidió hablar y fue contundente con su postura sobre la actitud del mandatario.

En el inicio de su reflexión, comentó que "hemos visto presidentes que dicen cosas a veces contra los periodistas y tenemos actualmente nuestro presidente que dice muchas cosas contra los periodistas y también vemos que todos le decimos 'está mal, no lo tiene que decir'. Lo dice la radio de un lado, del otro", expresó el conductor de El Trece.

Luego de esta breve introducción, reveló una idea que él tiene para que el periodismo de alguna forma se "rebelde" respecto a la actitud que ha tomado Javier Milei. En este sentido, comentó que "habría que tener un poco más de coraje y decir (a Milei) 'no te cubrimos más nada'".

Mario Pergolini y una sugerencia al periodismo tras el constante ataque de Javier Milei "Hasta que no tengas un respeto o hasta que no entiendan que es una democracia, que hay disidencia y que hay cosas que te van a gustar y otras no, nos solidarizamos entre todos. Más allá de si es TN, C5N, si es El Destape o Vorterix, porque a lo mejor hay que dejar que se hagan sus propios canales", sentenció Mario Pergolini mientras hablaba seriamente frente a la cámara.

Mario Pergolini tajante sobre la actitud de Javier Milei con los periodistas. Captura de video / El Trece. "Ya hemos visto comúnmente que el Poder Ejecutivo o la gente que tiene poder tiende a armar sus propios canales y no los vemos. Me parece que este es un buen ejemplo que podemos tomar y la próxima vez nos solidarizamos todos diciendo: 'Estamos con vos, no vamos a hacer esta actividad hasta que por lo menos no nos respeten un poco'. Es solamente una sugerencia", finalizó Pergolini mientras los aplausos sonaban de fondo.