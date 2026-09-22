¿Da el gran golpe? Mario Pergolini reveló la mega figura que le gustaría tener en Otro Día Perdido

En medio de su exitosa segunda temporada, Mario Pergolini reveló el nombre de la exitosa figura que le gustaría tener en el ciclo.

Mario Pergolini fue la gran apuesta de El Trece en el 2025 y en este nuevo año se afianzó fuertemente con la segunda temporada de Otro Día Perdido. El conductor seguiría en 2027, aunque por el momento no hay confirmación oficial y, en medio de esto, reveló la mega figura que le gustaría tener en el ciclo.

Desde su debut, por el living del programa pasaron figuras de primer nivel, entre ellas Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi, quienes fueron protagonistas principales del recordado "Wandagate". En una reciente entrevista, Pergolini habló sobre su carrera y reveló el sueño que le gustaría cumplir con Otro Día Perdido, que sin dudas es la sensación del prime time.

El comunicador habló de los chispazos que ha tenido con figuras y sostuvo que "de toda la gente con la que me he picanteado, creo que Susana es la que más razón tiene". Esta declaración la hizo durante una charla con Marina Calabró para su programa de radio y confirmó que no tendría problemas en tener a la diva de Telefe en el éxito de El Trece, lo que sería una mojada de oreja al canal de la familia.

La declaración de Mario Pergolini donde aclaró el deseo de tener a una figura en su programa "Susana es como una figurita difícil y más con todo esto que conté... Si un día viene, sería un golazo, pero sin dudas va a pedir hablar antes", comentó. Guido Záffora, ante esta sorpresiva declaración, le consultó si hubo contactos ya con la conductora y Mario respondió de manera negativa.