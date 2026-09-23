La fuerte anécdota de Fito Páez que dejó sin palabras a Mario Pergolini en El Trece: "Lloraba y sangraba"

Fito Páez estuvo presente en Otro Día Perdido y allí dejó sin palabras al conductor del programa tras revelar una historia que nadie sabía.

Mario Pergolini apostó fuertemente en el inicio de esta semana y, tras la visita de Nicole Neumann el lunes, llegó al famoso living de Otro Día Perdido Fito Páez. El artista deleitó a todos tocando el piano e interpretando diferentes hits, pero también contó una anécdota que nadie en el mundo de la televisión sabía.

El cantante habló en un momento sobre la colimba que se realizaba en nuestro país y este fue el disparador para realizar una confesión que, por supuesto, impactó a Mario Pergolini y a todos los que se encontraban en el estudio. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, ya que era un tema desconocido.

"Yo me saqué siete dientes para no ir a la colimba, fue antes de Malvinas, igual. Fui a dos revisiones, en la primera me dio apto, en la segunda dejé de comer y seguía dando perfecto", comenzó contando el cantante. Fue entonces que Fito se puso a investigar diferentes maneras para conseguir la Deficiencia de Aptitudes Físicas (DAF).

La fuerte anécdota que Fito Páez contó en Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini "Me habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte… Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba. Entonces consigo, no me acuerdo cómo, una tercera revisión en Paraná y me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria", reveló Páez mientras todos lo escuchaban sorprendidos.