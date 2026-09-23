Tras el episodio de Sofía Gonet, Evangelina Anderson denunció ser acosada y perseguida: "Me siento amenazada"

El debate sobre el acoso que sufren Sofía Gonet y Homero Pettinato abrió la puerta a una inesperada confesión en Cortá por Lozano (Telefe). Durante la emisión, Evangelina Anderson tomó la palabra y, visiblemente angustiada, reveló que desde hace meses es víctima de un hostigamiento sistemático por parte de un hombre que la persigue de manera virtual y presencial.

El relato comenzó cuando la panelista intentó analizar el comportamiento de los acosadores a partir del caso que estaban debatiendo. "Siento que el fanatismo nace de algo bueno, como la admiración. Uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando pasa a perder esa admiración y se transforma en esta obsesión, y pensar que tiene derecho en la vida del famoso" , reflexionó.

Ante la sensibilidad con la que abordaba el tema, sus compañeros le consultaron si le ocurría algo personal, a lo que Anderson respondió con contundencia: "Yo tuve una situación similar, de estos últimos meses. Exactamente lo mismo que ella. Me sucedió todo, por las redes y se me apareció" .

La modelo detalló cómo la conducta del hombre fue escalando, cruzando el límite de las redes sociales para irrumpir en su rutina laboral. "Al principio pensás 'me admira', no lo ves desde el sentimiento negativo u oscuro. Se cree que por una mirada, un autógrafo o un diálogo hay un tipo de vínculo. Ya asusta", confesó.

El nivel de insistencia del acosador la obligó a modificar sus movimientos diarios por miedo a cruzárselo. "Yo al principio bloqueaba, se hacía otro perfil, se hacía otro... hasta que dije 'no lo voy a bloquear' porque me pone 'te voy a estar esperando en la puerta de Telefe', entonces yo salgo por otra puerta" , relató la esposa de Martín Demichelis.

Al ser consultada directamente sobre si se sentía en peligro por el accionar de este individuo, la respuesta de Evangelina fue tajante: "Sí, me siento amenazada". Inmediatamente aclaró que no podía brindar demasiados pormenores porque ya se encuentra bajo asesoramiento jurídico: "Estamos justamente con el tema de la denuncia, por eso entiendo lo que está pasando. Hay que denunciar".

La tajante intervención de Verónica Lozano

El testimonio de Anderson generó un clima de profunda tensión y preocupación en el estudio. Al notar el estado de vulnerabilidad de su compañera, Verónica Lozano decidió intervenir, mirando fijamente a cámara y dirigiéndose directamente al acosador, a quien identificó con su nombre de pila.

"Es importantísimo hacer la denuncia. Y en relación con la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo... No te acerques nunca más, porque si no yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. Nunca más te acerques, nunca más escribas. Ya perdiste el trabajo...", sentenció la conductora, dejando en claro que el entorno de la modelo tiene completamente identificado al agresor.