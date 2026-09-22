Habló el acosador de Sofía Gonet y justificó sus amenazas a Homero Pettinato: "Ni siquiera le pude tocar..."

Tras haber sido identificado por la Justicia y luego de que Homero Pettinato expusiera públicamente su miedo por sus sistemáticas amenazas, Hernán "Bloquero" decidió hablar. En Primicias Ya (América TV), el hombre oriundo de Junín dio su insólita versión de los hechos, minimizó la gravedad de sus actos y apuntó duramente contra el conductor del canal de streaming Olga.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Hernán argumentó que su presencia frente al estudio fue producto de la casualidad, acusó a Pettinato de exagerar la situación para tener repercusión mediática y se defendió con frases alarmantes.

Al ser consultado sobre el episodio en el que se lo vio haciéndole un gesto de degüello a Homero a través del vidrio del estudio, el acosador aseguró que estaba en la ciudad "de casualidad". "Fui a pasar la primavera y andaba por una zona ahí de Palermo Hollywood; de casualidad pasé por ahí sin darme cuenta" , relató.

Sin embargo, reconoció que reaccionó de esa forma por un profundo resentimiento que guarda contra el humorista desde hace meses. Según su relato, todo comenzó con un cruce en redes sociales donde Homero lo calificó como un fan obsesivo tras haberse tatuado varias veces a Sofía Gonet . "Todo el mundo sabe que sea quien sea, sea la reina de Inglaterra, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido" , advirtió.

Además, reveló que la bronca entre ambos también tiene su origen en una chicana que él mismo hizo en internet: "A mí Roberto (Pettinato) me parece mejor persona que Homero. Yo le saqué a valorar que su papá era mucho mejor profesional, y ahí saltó la discusión".

"Ni siquiera le pude tocar un pelo"

Durante la charla, Hernán intentó restarle peso a sus amenazas de muerte justificándose con frialdad. "Ni siquiera le pude tocar un pelo. Hubiera sido peor si le llegaba a pegar", soltó. También aclaró su accionar en la puerta de la radio: "No pateé el vidrio, estuve ahí quieto y nada más, no le dije nada. No puede hacer semejante pelotudez por eso".

En esa misma línea, arremetió contra el conductor, asegurando que su denuncia es una estrategia de marketing. "¿Te das cuenta que lo hace solamente para que se hable de él y todo eso? Es un cobarde", sentenció.

La negación de su obsesión por La Reini

A pesar de tener siete tatuajes vinculados a la influencer, Hernán rechazó rotundamente los rótulos que le pusieron en los medios de comunicación. Sobre Sofía Gonet, sostuvo: "No soy ni obsesivo, ni tampoco fanático, ni admirador. Me los hice porque fue una promesa que pertenece al plano privado".

Para cerrar, aprovechó el espacio para hacer una curiosa defensa de Néstor en Bloque, con la intención de desligar a la banda de cumbia del conflicto. Explicó que el día del incidente llevaba un buzo con el logo del grupo y que, ante la confusión de la gente, pidió expresamente que no se los involucre: "Quiero aclarar que Néstor en Bloque no tiene nada que ver en este problema".