Hayden Panettiere: confirmaron la causa de muerte y hay conmoción por los detalles

Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en Héroes y Nashville, murió a los 36 años y finalmente confirmaron qué causó el deceso.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión "Héroes" y "Nashville", murió a los 36 años el 16 de agosto mientras se encontraba en Carolina del Sur. Luego de un mes de su muerte, revelaron la causa del deceso.

En aquel momento, su padre, Skip, expresó que Hayden fue "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas". La noticia causó una enorme tristeza y el medio de comunicación TMZ confirmó detalles que realmente conmocionaron a todos.

Según el portal estadounidense, "la actriz falleció por una sobredosis de fentanilo y otras drogas". Además, el forense del condado de Greenville reveló que la muerte de Hayden fue accidental y que se encontraron en su cuerpo: alprazolam (Xanax genérico), un relajante muscular llamado metocarbamol y quetiapina, un fármaco utilizado para tratar el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor.

Hayden Panettiere falleció a los 36 años y se conocieron los detalles En mayo de este año, Hayden Panettiere dio una entrevista para el podcast de Jay Shetty. Captura de pantalla Youtube Jay Shetty. En una entrevista antes de su muerte, Hayden habló abiertamente sobre sus adicciones. En una ocasión, un publicista le dio una "pastilla de la felicidad" para ayudarla a desenvolverse mejor en la alfombra roja.

La actriz recordó este momento como "la puerta de entrada a los beneficios de los fármacos y a la caída en la adicción". Hayden tenía 36 años y su muerte sigue generando un enorme dolor en Hollywood y en el mundo artístico de los Estados Unidos.