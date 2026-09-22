Tamara Pettinato rompió el silencio tras la amenaza de muerte que recibió su hermano

Homero Pettinato vivió el lunes 21 de septiembre una situación de enorme tensión, ya que fue amenazado mientras se encontraba en el streaming OLGA. El conductor, tras lo sucedido, decidió realizar la denuncia y quien habló en las últimas horas fue Tamara Pettinato, su hermana.

"Se obsesionó de manera muy violenta conmigo... Me empezó a escribir: 'Te voy a matar y te voy a pegar un tiro en la cabeza'", contó en el programa. Lo cierto es que, tras lo sucedido, fue directamente a realizar la denuncia, ya que se encuentra con miedo, y en Primicias Ya (canal América) mostraron el video de la cámara de seguridad que capta la amenaza.

Tamara en Puro Show decidió hablar y fue contundente: "Lo tomé con el mismo miedo que lo tomó Homero, yo lo sabía hace mucho. En febrero del año pasado él me había contado la situación y lo que asustó es que aparezca en persona", comenzó diciendo la periodista sobre esta tensa situación.

La palabra de Tamara Pettinato tras la amenaza de muerte a su hermano Además, aseguró que la persona que amenazó a su hermano también la etiquetó a ella en una publicación, pero dejó en claro que "no me mandó amenazas". También dejó muy en claro que los mensajes que Homero recibió en su teléfono "eran muy violentos".