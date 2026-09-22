"Te la tengo jurada a muerte": los violentos videos del acosador de Sofía Gonet contra Homero Pettinato

El caso de hostigamiento que persigue a Homero Pettinato y a la Sofía Gonet continúa sumando material probatorio. Tras la identificación del agresor, un hombre de 39 años de Junín que se hace llamar Hernán "Bloquero" en redes sociales, salieron a la luz los violentos videos públicos que este individuo grabó dirigidos explícitamente al conductor de Olga.

Durante la última emisión del programa DDM (América TV), se exhibió el material audiovisual que forma parte de la constante persecución digital que padecía Pettinato . En los videos, el acosador no escatima en insultos homofóbicos, agresiones y amenazas de muerte, demostrando un profundo nivel de ensañamiento.

En uno de los registros más alarmantes, el individuo anticipa un viaje a la Ciudad de Buenos Aires con la clara intención de interceptar al humorista. "Voy a seguir con todo esto hasta que finalmente desaparezcas del medio. Te la tengo jurada a muerte" , se lo escucha decir a cámara.

Minimizando el vínculo que existió entre los streamers, el acosador calificó la relación como "una pantalla mediática" y "un circo pobre", para luego lanzar una advertencia directa sobre la integridad física de Pettinato: " Dios no permita que nunca te cruce. Vos estarás en Buenos Aires, yo estaré acá en Junín, pero dentro de poco voy a viajar y voy a visitar el barrio de la Reini. Espero no cruzarte nunca, porque si te llego a cruzar, mejor ni te digo lo que te puede llegar a pasar. Te voy a dar semejante paliza que te vas a ir llorando hasta tu casa".

El odio del acosador queda evidenciado en otro de los clips difundidos, donde asegura sentir tal aversión por el conductor que ni siquiera tolera pronunciar su nombre, refiriéndose a él con insultos y afirmando: "No lo puedo ver ni en fotos".

El miedo de la familia Pettinato

La obsesión del agresor, que arrastra un historial de mensajes compulsivos desde hace años (con frases como "acá estoy pensando y llorando por vos, Reini, cuatro de la mañana"), está enmarcada en una serie de teorías delirantes. En sus redes, el hombre llegó a afirmar públicamente que Sofía y Homero se separaron "por el amor que ella le tiene a él", adjudicándose ser el tercero en discordia en una relación imaginaria.

El hostigamiento también alcanzó a otros miembros de la familia. El hombre acusó a Tamara Pettinato, hermana de Homero, de haber "manipulado" a Sofía Gonet para que se tatuara la letra "H". Frente a este nivel de asedio, la panelista también expresó su preocupación a su entorno, manifestando que vive la situación con el mismo susto que su hermano y esperando una intervención urgente que logre detener el acoso.

Actualmente, el hombre de Junín se encuentra imputado por la Justicia bajo la carátula de "amenaza simple", un delito excarcelable que prevé hasta dos años de prisión. Mientras se define si deberá trasladarse a Buenos Aires o si declarará por exhorto o vía remota, Homero Pettinato permanece con custodia policial, botón antipánico y un fuerte resguardo preventivo ante la inminente peligrosidad de la situación.