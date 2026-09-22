Identificaron al acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato: de quién se trata y que hará la Justicia

Tras la escalofriante secuencia vivida en la puerta del canal de streaming Olga, donde Homero Pettinato fue amenazado de muerte mediante señas por un acosador obsesionado con su exnovia, Sofía Gonet , la Justicia logró dar con la identidad del agresor.

El caso fue abordado en profundidad por el ciclo DDM (América TV), donde, con el aporte de la periodista Ornela Cárdenas desde la ciudad de Junín, se logró trazar un perfil detallado del hombre que lleva casi una década hostigando a la creadora de contenido y a su entorno.

Luego de lo ocurrido, salieron a la luz los detalles precisos sobre la vida de este individuo, quien utilizaba las redes sociales como principal herramienta de amedrentamiento. Se supo que su primer nombre real es Claudio , tiene 39 años y reside de forma permanente en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene al menos dos domicilios registrados. En el mundo virtual prefiere ocultarse bajo el alias de "Hernán Bloquero", un seudónimo que adoptó pura y exclusivamente por su profundo fanatismo hacia la banda de cumbia Néstor en Bloque.

En cuanto a su situación laboral y económica, la investigación arrojó que no registra ningún empleo formal en blanco. Los únicos ingresos oficiales detectados corresponden a un beneficio de ANSES que comenzó a cobrar en agosto de 2022, mientras que su último trabajo conocido por los vecinos de la zona fue en una verdulería local. A pesar de este panorama económico, el hombre mantenía una activa vida en redes sociales donde recientemente ostentó la compra de una camioneta. En Junín, quienes lo conocen lo describen como una persona de carácter solitario, con una rutina muy marcada del trabajo a su casa y con un círculo social sumamente cerrado.

El modus operandi de este hombre deja en evidencia un patrón que lleva sosteniéndose por unos diez años, marcados por una fijación absoluta hacia Sofía Gonet. Su nivel de obsesión lo llevó a tatuarse el nombre de la joven o referencias a ella en siete partes distintas de su cuerpo, llegando al punto de realizar encuestas entre sus seguidores para definir los diseños. Paradójicamente, él nunca amenazó de muerte a Sofía de forma directa; su violencia estaba siempre dirigida hacia los hombres que lograban vincularse sentimentalmente con ella, a quienes hostigaba utilizando exactamente las mismas frases que la influencer solía usar en público para describirlos.

La situación judicial: imputación sin detención

A pesar del terror generado, el hombre no se encuentra detenido. Fue formalmente identificado y notificado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Está imputado por el delito de "amenaza simple" (artículo 149 del Código Penal), el cual prevé una pena excarcelable de entre seis meses y dos años de prisión. Se espera que este viernes deba presentarse a prestar declaración indagatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Por el lado de Sofía Gonet, la influencer se presentó ante la Justicia, acompañada por su padre, para radicar su propia denuncia por hostigamiento. En el programa señalaron la complejidad legal de su caso, ya que las acciones del hombre hacia ella se escudaban en un fanatismo extremo, lo que dificulta el encuadre penal inmediato a pesar del evidente daño psicológico.

La palabra de Homero Pettinato

A la salida de la fiscalía, Homero Pettinato rompió el silencio tras haber aportado los videos de las cámaras de seguridad de Olga (donde se ve al hombre haciéndole la seña de degollarlo) y múltiples capturas de pantalla de amenazas sistemáticas provenientes de diferentes cuentas.

Visiblemente más tranquilo gracias al accionar policial, el humorista y conductor detalló cómo atraviesa este difícil momento: "Hoy estuve tranquilo. Ayer tuve un poco de paranoia, pero ya cuando al otro día no pasa nada, te sentís un poco más tranquilo. Estoy con presencia policial, me siento bastante protegido".

El conductor confirmó que la Justicia actuó con rapidez, asignándole custodia en su domicilio, seguimiento policial en sus traslados y un botón antipánico para tener una vía de urgencia rápida.

Finalmente, concluyó sobre lo que espera de este proceso judicial: "Lo importante es que tenga un llamado de atención, que entienda que estos actos tienen consecuencias. Que encuentre el tratamiento en el que tiene que estar para entender que no tiene un vínculo con Sofía y que, por ende, tampoco tiene derecho a violentar a las personas que se acerquen o se alejen de ella".