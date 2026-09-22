Fernanda Iglesias, periodista de El Trece, se sinceró sobre su salud mental: el fuerte relato

Fernanda Iglesias abrió su corazón en Puro Show y decidió hablar del diagnóstico que recibió y cómo lo está afrontando.

Fernanda Iglesias es sin lugar a dudas una de las periodistas más frontales que tiene el ambiente del espectáculo y durante su carrera ha protagonizado cruces con diferentes figuras de la farándula. En las últimas horas fue noticia, pero no por pelear con famosos, sino por hablar de la dura batalla personal que se encuentra transitando.

La panelista de Puro Show (El Trece) decidió abrir completamente su corazón y contar su experiencia con los problemas de salud mental. Todo surgió en medio de la entrevista que estaban realizando con Benito Fernández, quien sufrió depresión y pudo reponerse.

"Quiero animar a la gente y sobre todo a los jóvenes que tienen estos problemas a tratarse. A mí me pasó que no me traté nunca y siempre mi vida fue un desastre, no podía relacionarme, me enojaba y se puede mejorar eso", comenzó contando la periodista en El Trece mientras Benito y el resto de sus compañeros la escuchaban atentamente sin interrumpir el relato.

Fernanda Iglesias habló sobre su salud mental en El Trece "Lo que tengo es un diagnóstico de límite de la personalidad que me lo estoy tratando muy bien, tengo 53 años y ya todas las caga... me las mandé. Entonces, ojalá puedan tratarse desde chicos para no padecerlo", aconsejó Fernanda Iglesias. Nancy Duré, comentó que "fue un cambio radical lo de Fernanda".