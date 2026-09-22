Elina Costantini confesó por qué sólo busca hombres mucho mayores que ella: "Lo que me cautiva es..."

La empresaria mendocina dio una nota para Desencriptados y habló sobre la importante diferencia de edad que ha tenido con sus parejas.

Elina Costantini habló sobre vida personal durante una entrevista con Darian "Rulo" Schijman para Desencriptados. La empresaria recordó el momento en que conoció a Eduardo Costantini y contó cómo fueron sus vínculos anteriores, en una charla en la que también apareció uno de los aspectos que más curiosidad genera alrededor de la pareja: la diferencia de edad.

"Nos vimos en Malba, en el restaurante, que era una cafetería en ese momento", recordó Elina sobre su primer encuentro con Eduardo.

La pareja se casó en 2020 y tienen una hija. Instagram Elinacostantini. A partir de esa anécdota, Schijman llevó la conversación hacia la diferencia generacional con Eduardo. Le preguntó si, cuando comenzaron a salir, era consciente de la edad que los separaba y qué había pensado al respecto. "Mis parejas siempre han sido grandes”, explicó la exmodelo. La mendocina contó que Eduardo fue apenas la segunda pareja que tuvo en su vida, más allá de las personas que pudo haber conocido a lo largo de los años. Según relató, durante gran parte de su juventud estuvo concentrada en estudiar y trabajar.

En ese sentido, repasó una trayectoria que comenzó muy temprano. Elina explicó que empezó a trabajar a los 12 años y que al año siguiente se incorporó al mundo de la alta costura. Sus actividades profesionales también la llevaron a viajar por distintos países, mientras continuaba con su formación académica. La empresaria contó además que se recibió de licenciada en Comunicación en la Universidad de Buenos Aires mientras se encontraba en Asia. Según contó, terminó la carrera a distancia durante una estadía entre China, Japón y Tailandia y recibió la noticia de su graduación a las cuatro de la mañana, cuando estaba en China. La celebración fue junto a unas jóvenes brasileñas con las que convivía allí.