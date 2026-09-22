¿A Fátima Florez le creció la delantera? Esta fue la inesperada respuesta que le dio a Ángel de Brito en vivo

Durante la transmisión del evento, el periodista descolocó a la actriz con una observación sin rodeos sobre su figura.

El insólito ida y vuelta de Fátima con De Brito. / Captura LAM

El pasado lunes por la noche se llevó a cabo la tradicional gala a beneficio de la Fundación Garrahan. El evento reunió a reconocidas figuras del deporte, la política y el espectáculo nacional, entre las que se destacó la presencia de Fátima Florez.

La artista respondió a los comentarios de Ángel de Brito durante la transmisión. Captura LAM Durante la cobertura del encuentro, la humorista conversó en vivo con Ángel de Brito y respaldó la iniciativa solidaria."Estamos acá apoyando una causa tan noble como la de la Fundación Garraha n, que hace una labor increíble que vengo acompañando desde hace años", comentó.

El cruce desopilante de Fátima Florez y Ángel de Brito Sin embargo, el clima formal de la velada dio un giro divertido cuando el periodista le hizo una observación directa sobre su apariencia física. "Yo no puedo dejar de mirar esos pechos, Fátima. ¡Cada vez están más grandes! ¿Crecieron?", preguntó el conductor sin rodeos.

Fátima Florez mostró los detalles de su vestuario. Captura LAM Lejos de incomodarse, la artista respondió entre risas a la inquietud del periodista."Yo creo que sí crecieron, porque los corpiños me van chicos", confesó con espontaneidad frente a las cámaras del programa.

Ante la repregunta sobre si se había sometido a una nueva intervención quirúrgica, la actriz fue contundente mientras se ponía de perfil. "No, ¿cómo me voy a poner más? Ni loca me pondría más", aseguró para despejar cualquier tipo de especulación.