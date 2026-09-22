¿A Fátima Florez le creció la delantera? Esta fue la inesperada respuesta que le dio a Ángel de Brito en vivo
Durante la transmisión del evento, el periodista descolocó a la actriz con una observación sin rodeos sobre su figura.
El pasado lunes por la noche se llevó a cabo la tradicional gala a beneficio de la Fundación Garrahan. El evento reunió a reconocidas figuras del deporte, la política y el espectáculo nacional, entre las que se destacó la presencia de Fátima Florez.
Durante la cobertura del encuentro, la humorista conversó en vivo con Ángel de Brito y respaldó la iniciativa solidaria."Estamos acá apoyando una causa tan noble como la de la Fundación Garraha n, que hace una labor increíble que vengo acompañando desde hace años", comentó.
El cruce desopilante de Fátima Florez y Ángel de Brito
Sin embargo, el clima formal de la velada dio un giro divertido cuando el periodista le hizo una observación directa sobre su apariencia física. "Yo no puedo dejar de mirar esos pechos, Fátima. ¡Cada vez están más grandes! ¿Crecieron?", preguntó el conductor sin rodeos.
Lejos de incomodarse, la artista respondió entre risas a la inquietud del periodista."Yo creo que sí crecieron, porque los corpiños me van chicos", confesó con espontaneidad frente a las cámaras del programa.
Ante la repregunta sobre si se había sometido a una nueva intervención quirúrgica, la actriz fue contundente mientras se ponía de perfil. "No, ¿cómo me voy a poner más? Ni loca me pondría más", aseguró para despejar cualquier tipo de especulación.
El intercambio cerró con elogios hacia su vestuario por parte de los panelistas del ciclo, completando un momento distendido en medio de la cobertura de la gala solidaria.