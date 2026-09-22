Licha Navarro dijo adiós al mundo Gran Hermano y abrió un hogar para perros: "El amor más lindo"

Marcado por una pérdida imprevista durante su infancia, el joven encontró la forma de reabrir su corazón al afecto animal.

Lisandro Navarro se alejó de las pantallas para dedicarse de lleno al cuidado de animales. / Captura IG

Lisandro Navarro atravesó un cambio de rumbo profesional tras su popular paso por la casa de Gran Hermano. Enfocado en un proyecto personal, el joven decidió volcar su pasión por los animales en Recreo perruno, una guardería canina ubicada en la zona de Canning.

La guardería canina de Canning cuenta con sectores cerrados para la seguridad de los perros. @recreoperruno El emprendimiento nació de una búsqueda personal compartida junto a su pareja, Milagros. "Este proyecto nació más de una necesidad que de una idea. Con Mili tenemos seis perros y sabemos lo difícil que es encontrar un lugar donde cuiden a tu perro como lo hace uno al momento de tomarnos vacaciones", reveló a TN Show.

La propuesta incluye servicios para pasar la jornada o cuidar a las mascotas durante viajes. @recreoperruno Para llevar a cabo la iniciativa, la pareja acondicionó un predio que se encontraba abandonado. "Quisimos armar un lugar verde en el cual ellos puedan correr y jugar. Nuestra prioridad es que estén bien cuidados", explicó sobre el espacio adaptado para estadías cortas o prolongadas.

El joven superó el dolor por la pérdida de su primera perra para volver a adoptar. Instagram El vínculo de Licha con las mascotas estuvo atravesado por una pérdida en su infancia. Su primera perra falleció aturdida por pirotecnia durante una Navidad, un hecho que lo alejó por años de la adopción. "Sentía que traicionaba la memoria de mi mejor amiga. Un día vi la foto de una perrita abandonada y sentí que era el momento de abrirse al amor de nuevo", recordó.

Hoy en día, el exparticipante del reality comparte su vida cotidiana rodeado de animales en su hogar. "No me importa tener la ropa llena de pelos. Tenemos seis animales. Se nos fue de las manos, casi no tengo lugar para acostarme. Es el amor más lindo que existe", afirmó sonriente.