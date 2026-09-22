Elina Costantini no tuvo filtros al contar los detalles inéditos de su intimidad con Eduardo Costantini

En Desencriptados, la directora general de la Semana de la Alta Costura Argentina mandó al frente a su pareja con una confesión bien caliente sobre su vida íntima.

Elina Costantini fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman para Desencriptados y habló, entre otros temas, sobre su relación con Eduardo Costantini. La empresaria y exmodelo mendocina no tuvo reparos en contar detalles de la intimidad de la pareja y aseguró que ambos son muy apasionados.

"Los dos somos muy intensos", afirmó Elina, quien actualmente se desempeña como directora general de la Semana de la Alta Costura Argentina.

La exmodelo y el empresario están casados hace más de seis años. Instagram Elinacostantini. Ante la pregunta de Schijman sobre qué significaba esa intensidad, la mendocina respondió con picardía: "A todo. ¿A qué te imaginás vos?". El conductor fue todavía más directo y le preguntó si se refería a que tenían relaciones sexuales por toda la casa.

"El sexo es muy importante en la vida, ¿o no? Somos súper pasionales", sostuvo la exmodelo, dejando en claro que la intimidad ocupa un lugar importante en su vínculo con el empresario.

Elina aseguró que el sexo es fundamental en la relación. Schijman insistió para saber si eso significaba que tenían relaciones todos los días. En ese momento, la mendocina dio una particular definición sobre el peso que tiene el sexo en su matrimonio.