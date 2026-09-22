Un secreto a voces y mucha tensión: la interna que opacó el esperado final de Margarita

Después de tres temporadas, este 21 de septiembre la serie Margarita llegó a su fin. El último episodio era uno de los momentos más esperados por los seguidores, que aguardaban una posible aparición de Florencia Bertotti , aunque finalmente la actriz no formó parte del cierre.

La ausencia de Bertotti generó decepción entre los fanáticos y volvió a poner en escena la histórica tensión entre la protagonista de Floricienta y Cris Morena . En Puro Show repasaron lo ocurrido y analizaron las razones por las que la actriz no regresó a la ficción.

Aunque Florencia no apareció, sí hubo un reencuentro con uno de los personajes vinculados a su historia. Fabio Di Tomaso, quien interpretó a Federico en Floricienta, volvió a aparecer en Margarita . En la ficción, su personaje fue pareja del de Bertotti y juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Margarita .

Durante el programa también recordaron el conflicto que mantienen desde hace años Florencia Bertotti y Cris Morena . La disputa se remonta al final de Floricienta, cuando Bertotti produjo Niní, una nueva ficción que Cris Morena señaló públicamente como un plagio.

Además, en Puro Show destacaron el peso que tuvo Bertotti en Floricienta y señalaron que, tras su decisión de no continuar, Cris Morena debió encontrar una manera de cerrar la historia de su personaje.

Los fans están indignados por la ausencia de Florencia Bertotti en el final de la serie. Foto: Captura de video.

Ante la repercusión que tuvo el desenlace de Margarita, el programa consultó a Rafael Ferro, uno de los protagonistas de la serie, quien se mostró cauto al hablar sobre la ausencia de la actriz.

"Algunas cosas sé, pero no te las podría decir jamás", respondió el actor. Luego, al referirse a los reclamos de los seguidores, el artista agregó: "No sé por qué no apareció. Entiendo que los fans dicen que tiene que aparecer, por lo menos por IA".

Ferro también se refirió a la posibilidad de que la historia tenga una continuación y dejó abierta la puerta a un eventual regreso de Bertotti: "Sé que hubo toda una indignación y tienen razón seguro los fans. Se habrán quedado esperando. Por ahí si pasa algo, que se reconcilen y haya una temporada 4 para que reaparezca".