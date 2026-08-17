"Me sumergí en mi propio infierno": la difícil vida de la actriz Hayden Panettiere mientras triunfaba en televisión

La actriz Hayden Panettiere, que murió el domingo a los 36 años, vivió la mayor parte de su vida bajo los focos, desde su éxito inicial como estrella infantil hasta sus papeles protagonistas en las exitosas series de televisión "Héroes" y "Nashville", pero también tuvo que soportar las dificultades propias de la presión de la fama.

Panettiere apareció en su primer anuncio publicitario cuando tenía 11 meses. Su madre, Lesley Vogel, era actriz y la encaminó por la misma profesión.

Con 4 años, la pequeña Hayden participó en la serie de televisión estadounidense One Life to Live ("Solo se vive una vez", en España), y a los 8 se unió a otra telenovela, Guiding Light.

Su talento natural para la actuación era evidente, pero su floreciente carrera infantil tuvo un precio.

"Desde muy joven perdí la oportunidad de tener una infancia normal, amigos, relaciones y privacidad", escribió Panettiere en su reveladora autobiografía, This Is Me ("Así soy yo: un balance"), publicada a principios de este año.

Según le dijo a The Hollywood Reporter, la "prepararon" para ser actriz.

"Era como una pequeña soldado, y siempre lo he sido. Un 'no' nunca fue una opción", reconoció.

Estrella precoz

Getty Images Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil en programas como la telenovela One Life to Live.

La carrera de Panettiere floreció y pronto consiguió papeles como el de la voz de la Princesa Dot en A Bug's Life ("Bichos: Una aventura en miniatura") de Pixar en 1998, convirtiéndose en una de las nominadas más jóvenes a los premios Grammy por el álbum infantil de lectura en voz alta que acompañaba a la película.

Protagonizó junto a Denzel Washington el drama sobre fútbol americano Remember the Titans ("Duelo de titanes") en el año 2000, y tuvo papeles en la serie de televisión Ally McBeal y en Raising Helen ("Educando a Helen") de 2004 junto a Kate Hudson.

Durante el rodaje de Racing Strips ("Rayas, una cebra veloz", 2005), una película infantil sobre una cebra que se cree un caballo de carreras, sufrió una lesión en la espalda al caerse de una cebra y, "más de 20 años después, estas lesiones todavía me molestan", escribió.

También protagonizó la comedia sobre animadoras de 2006, Bring It On: All or Nothing ("Triunfos robados 3: Todo o nada", en América Latina, y "A por todas: Todo o nada", en España), la tercera entrega de la saga cinematográfica Bring It On.

Getty Images "Salva a la animadora, salva al mundo" era el lema de "Héroes".

También en 2006, alcanzó un nuevo nivel de fama cuando el misterioso drama televisivo "Héroes" se convirtió en un gran éxito.

Panettiere ofreció una interpretación chispeante y simpática como Claire, una animadora que se regeneraba si sufría daños físicos y que era el eje central de la trama de la serie, cuyo lema era "salvar a la animadora, salvar al mundo".

La actriz tenía 17 años cuando se estrenó la película y la fama trajo consigo un nivel de atención sin precedentes, incluyendo el acoso de multitud de paparazzi.

Según contó, la maltrataban y le decían cosas horribles para intentar provocar una reacción, mientras que un titular publicaba una foto de su aparente celulitis.

"Sufrí de dismorfia corporal durante años por eso, creyendo que no importaba lo fuerte, delgada o joven que fuera, no había forma de escapar de los temidos muslos de piel de naranja".

La ruta de la adicción

En una ocasión, un publicista le dio una "pastilla de la felicidad" para ayudarla a desenvolverse mejor en la alfombra roja.

Aquello acabó siendo "la puerta de entrada a los beneficios de los fármacos y a la caída en la adicción", afirmó.

Mientras trabajaba en "Héroes", Panettiere sugirió que su madre dejara de ser su representante. "Deseaba con todas mis fuerzas que fuera simplemente mi madre", dijo la actriz.

"Tampoco me esperaba su reacción, que fue: 'Me debes una'. Eso fue todo lo que dijo, y se marchó".

Getty Images Panettiere y sus compañeros de reparto de "Héroes" recibieron el premio a la mejor serie de televisión en los Spike TV Scream Awards de 2007.

A los 18 años, Panettiere comenzó una relación con su compañero de reparto en "Héroes", Milo Ventimiglia. Eso no impidió que sufriera acoso sexual en Hollywood.

En una fiesta en 2008, un ejecutivo de televisión la besó en los labios, algo a lo que ella inicialmente le restó importancia, pero Ventimiglia le dijo que era "completamente inapropiado".

Más tarde, un hombre al que describió como "un actor y director ganador del Oscar" supuestamente se exhibió ante ella.

Según su relato, él le dijo que tenía chicle en los pantalones, y cuando ella bajó la mirada, "los testículos de este respetado y premiado actor colgaban de su bragueta abierta".

En otra ocasión, mientras estaban en un yate, alguien a quien consideraba amigo la llevó a la cama con un "famoso cantautor británico de unos 30 y tantos años" desnudo, al que ella no identificó públicamente.

"Ya no sentía mi cuerpo como mío", escribió Panettiere. "La conmoción fue tan grande que ni siquiera se me ocurrió decir que no". Sin embargo, logró levantarse de la cama y salir corriendo de la habitación.

Depresión postparto

Getty Images Panettiere tuvo una hija con el excampeón mundial de boxeo de peso pesado Wladimir Klitschko.

Panettiere conoció al campeón de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko en una fiesta en Los Ángeles cuando tenía 19 años y comenzaron una relación. Él era 13 años mayor que ella y tuvieron una hija cinco años después.

Tras el parto, sufrió una fuerte depresión posparto. "Afortunadamente, nunca sentí hostilidad ni negatividad hacia mi hija, pero no conectaba con ella como sabía que debía, y estaba llena de estrés y ansiedad todo el tiempo", le contó al presentador de pódcast Jay Shetty.

Bebía mucho. "Lo que hacía para reprimir esas emociones no era normal ni saludable".

Klitschko ayudó a que recibiera tratamiento, pero cuando su hija tenía 3 años, le dijo a Panettiere que estaba preocupado por la niña cuando estaba con su madre debido a su problema con la bebida, y le pidió que le cediera la custodia.

Panettiere reaccionó con enojo y consideró emprender una batalla legal para conservar la custodia de la niña, pero finalmente accedió porque aceptó que su hija Kaya "necesitaba sentirse tranquila, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente".

La actriz escribió: "No estar bajo el mismo techo con ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida, y es difícil describir las capas de emociones, incluyendo tristeza, resentimiento e ira que sentí por ello.

"Me duele no ser la madre que pensaba ser, y definitivamente no la madre que quiero ser. Créanme, nadie debería tener que criar a un hijo a través de FaceTime".

Siguió muy involucrada en la vida de su hija y añadió en su reciente autobiografía que "a pesar de todo, el vínculo que tengo con Kaya es increíblemente fuerte".

Entre la persona y el personaje

Getty Images Panettiere aparece en la foto con su compañero de reparto de "Nashville", Charles Esten, promocionando el programa en 2017.

Al mismo tiempo, Panettiere estaba siendo elogiada por interpretar a la problemática cantante de música country Juliette Barnes en el drama televisivo "Nashville", que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro durante sus seis años de emisión.

Un crítico, en Metro, escribió: "Un personaje que podría ser el mayor estereotipo imaginable se ha convertido, gracias a la actuación de Panettiere digna de un premio, en el corazón de 'Nashville', un personaje creíblemente imperfecto, no siempre fácil de querer, que claramente es producto de su infancia traumática".

La distinción entre la actriz y su personaje se fue desdibujando.

"Cuando empecé a trabajar en 'Nashville', pensé: 'Bueno, es pura coincidencia que nuestras vidas tengan tantas similitudes'", dijo.

"Y luego, con el paso de los años, con los episodios, todo empezó a coincidir: desde con quién salía Juliette Barnes, hasta su alcoholismo, la depresión posparto, la pérdida de su hijo, básicamente el abandono de su hijo; entonces pensé: 'Vale, están reflejando mi vida'".

Además de ser inquietante, para Panettiere fue traumático representar situaciones tan parecidas a las de su vida real. "Me sumergí de lleno en mi propio infierno", escribió.

"Sufría de una ansiedad debilitante y una adicción de la que no podía librarme, y tuve que vivirlo dos veces. Primero en casa como Hayden, y luego frente a millones de personas en sus casas como Juliette".

Getty Images Panettiere publicó su libro,This Is Me, en mayo.

Poco antes de que terminara el rodaje de "Nashville", conoció a un nuevo novio, Brian Hickerson.

Más tarde, él se volvió violento; Panettiere contó que le golpeaba la cabeza contra la pared y que, en una ocasión, la golpeó tan fuerte en la cara que no salió de casa durante semanas.

En 2021, fue encarcelado tras declararse culpable de cargos de violencia doméstica.

Panettiere regresó a la actuación después de un descanso de cinco años en 2023 con Scream VI, pero sufrió otro gran trauma personal ese mismo año cuando su hermano menor, Jansen, murió, al parecer debido a un agrandamiento del corazón.

En sus 36 años, tuvo que afrontar más dificultades que la mayoría, e intentó procesarlas escribiendo su libro, que se publicó en mayo.

"Siempre me he esforzado por ser una persona positiva, pero lamento todas las horas que perdí por la adicción, mis relaciones rotas y mis seres queridos que ya no están aquí", explicó.

"También sé que no estoy sola cuando digo que el hecho de que mi familia se desmoronara todavía me duele.

"He pasado años en tratamiento intentando comprender estas pérdidas, y he llegado a la conclusión de que lo único que puedo cambiar soy yo misma y la persona que quiero ser".

"Ojalá fuera fácil".

Para finalizar, les dijo a los lectores que había aceptado su pasado y que tenía esperanza en el futuro, ya que había aprendido a "caminar de la mano con mis triunfos y mis tragedias, porque me han hecho ser quien soy".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC