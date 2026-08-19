"Que encuentres la paz eterna": el emotivo tributo a la fallecida actriz Hayden Panettiere del padre de su hija

Wladimir Klitschko, expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere, compartió un emotivo homenaje a la estrella de Heroes y Nashville , a quien calificó como una mujer "talentosa" que "dejó este mundo demasiado pronto".

El excampeón mundial de boxeo de peso pesado, quien tiene una hija de 11 años con Panettiere, dijo que la familia está pasando por una "profunda conmoción y dolor" tras la muerte de la actriz a los 36 años, ocurrida el domingo en Greenville, Carolina del Sur (EE.UU.).

La policía declaró que no había "ningún indicio de delito ni circunstancias sospechosas".

La oficina forense del condado de Greenville también informó que los servicios de emergencia atendieron a una mujer que sufrió un paro cardíaco y que la autopsia no mostró signos de traumatismo, pero que la causa de la muerte aún no había sido confirmada.

"El lado oscuro de la industria"

Klitschko dijo que el anuncio de la "trágica muerte" de Panettiere lo entristece profundamente.

"Nos dejó demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya", continuó.

"Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que afrontaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas".

REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

La pareja, que se conoció alrededor de 2009, anunció su compromiso en 2013 y tuvieron a su hija al año siguiente. Nunca se casaron.

"A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue", añadió.

"Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, que también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto".

También pidió que se "respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir".

"Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna", dijo, al tiempo que agradeció las muestras de cariño y respeto por su expareja.

Getty Images Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil en programas como la telenovela One Life to Live.

Vínculo fuerte

Panettiere conoció a Klitschko, quien era 13 años mayor que ella, en una fiesta en Los Ángeles cuando tenía 19 años.

Tras el nacimiento de su hija, la actriz sufrió una fuerte depresión posparto y consumió alcohol en exceso.

Klitschko la ayudó a conseguir tratamiento, pero cuando su hija tenía 3 años, le pidió que le cediera la custodia.

Panettiere aceptó a regañadientes y escribió en su autobiografía, publicada a principios de este año: "No estar bajo el mismo techo que ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida y es difícil describir las múltiples emociones, incluyendo tristeza, resentimiento e ira, que sentí por ello...".

"Me duele no ser la madre que pensaba ser, y definitivamente no la madre que quiero ser. Créanme, nadie debería tener que criar a un hijo a través de FaceTime (videollamada)".

Siguió participando activamente en la vida de su hija y añadió que "a pesar de todo, el vínculo que tengo con Kaya es increíblemente fuerte".

Getty Images En 2014, la actriz tuvo una hija a la que llamó Kaya.

"Rebosante de brillantez"

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Panettiere el lunes, no han dejado de surgir mensajes de condolencias de sus compañeros actores, amigos y seguidores.

Connie Britton, su compañera de reparto en la serie de televisión musical Nashville, publicó fotos de ambas juntas en el escenario en Instagram.

"Esta era Hayden. Rebosante de brillantez, resplandeciente", escribió en el pie de foto. "No tengo palabras para esta triste canción. Solo siento el corazón roto", añadió. "Te quiero, chica. Descansa en paz ahora".

Masi Oka, quien anteriormente apareció junto a ella en la serie dramática sobrenatural Heroes, dijo estar "absolutamente desconsolado" por la noticia.

"Tuve el privilegio de trabajar estrechamente con ella, y siempre la recordaré por su hermoso espíritu, su inmenso talento y la energía alegre que aportaba a todo lo que hacía y a las personas que la rodeaban", escribió en X.

"Era mucho más sabia de lo que aparentaba y ahora se ha ido demasiado pronto... Mi más sentido pésame a su familia y a todos los que la querían. Descansa en paz, Hayden".

Antes de conseguir sus papeles importantes en Heroes y Nashville, Panettiere había sido una estrella infantil que participó en películas como "Duelo de titanes" (Remember the Titans) y "Educando a Helen" (Raising Helen).

Getty Images Panettiere y sus compañeros de reparto de "Héroes" recibieron el premio a la mejor serie de televisión en los Spike TV Scream Awards de 2007.

Beth Chamberlin, quien interpretó a su madre en la pantalla en la telenovela estadounidense Guiding Light durante tres años, la describió como "la actriz infantil más brillante que he visto en mi vida".

"Las cosas que podía hacer, la forma en que podía recordar más de 20 páginas de diálogo, día tras día", destacó en una publicación en línea.

"Incluso en los días en los que el director salía entre el ensayo general y la grabación y hacía grandes cortes en las escenas, Hayden nunca olvidó una línea ni falló en su posición. Los adultos sí, pero Hayden no. Me sentí afortunado de trabajar con ella. Y siempre fue perfecta en su interpretación de la escena", agregó.

Su último trabajo

Getty Images Panettiere fue fotografiada en Nueva York en mayo pasado durante el lanzamiento de sus memorias.

La última aparición de Panettiere en la gran pantalla tuvo lugar a principios de este año en la película Sleepwalker.

Su compañero de reparto, Justin Chatwin, ha contado cómo la actriz estaba "pasando apuros" en el set de este thriller a principios de 2025.

"Hayden me pareció diferente esta vez que cuando la conocí en los primeros años", declaró Chatwin a la revista People.

"Llevo 15 años sobrio, así que conozco bien este mundo de la adicción y Hollywood: te consume y consume mucho a los jóvenes".

"Me di cuenta de que estaba pasando por un mal momento y pensé: 'No creo que sea por esta película'", añadió.

"Hay un puñado de mujeres con las que he trabajado que me han caído muy bien y me encantó trabajar con ella, pero también sé que se sentía muy sola".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC