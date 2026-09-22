La reacción de Moria Casán al video de La Embajada de Noruega en Argentina con sus frases más icónicas

El personal diplomático noruego en el país sorprendió en las redes sociales con un video en el que recrean las icónicas frases de "La One".

El idioma Moria Casán no conoce de límites ni fronteras. En las últimas horas, la Embajada de Noruega en Argentina se volvió viral tras publicar un video en sus redes sociales donde sus funcionarios, incluido el embajador, actúan y recrean algunas de las frases más célebres de la diva. El inesperado crossover cultural captó de inmediato la atención de la homenajeada.

La iniciativa diplomática surgió a raíz del rotundo éxito de la serie biográfica de Moria en Netflix, estrenada en agosto de 2026. A través de un creativo sketch grabado en las oficinas de la embajada, los empleados noruegos simularon situaciones cotidianas de trabajo resolviéndolas con la inconfundible actitud de la diva.

El video de la Embajada Noruega Entre las desopilantes escenas, se puede ver a un funcionario saludando a su jefe con un "¿What pass papi?"; a una empleada respondiendo ante la queja de una compañera por la comida diciendo "¡El decorado se calla!"; a otro frente a una impresora averiada consolando a su compañera con el infalible "Si querés llorar, llorá"; y hasta una extensa perorata de un diplomático en una reunión de prioridades que remata con: "Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Vas a tener que aprender muchas cosas solo... Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta".

En dicho posteo, comentaron: "Los noruegos después de ver la serie de Moria ¿Les pasó?. Moria Casán es una de las personalidades de la televisión más famosas de Argentina, conocida por sus muchos eslóganes y expresiones. Ahora han contagiado a los empleados noruegos de la embajada . Su serie de Netflix también se puede ver en Noruega".

La respuesta de Moria Moria Casán respondió a la Embajada. X / Moria_Casan Dicho homenaje no podía pasar desapercibido para Moria Casán, quien reaccionó con gran entusiasmo a través de su cuenta de X. Citando un medio que compartía el video. La mediática no dudó en agradecer el inesperado gesto: