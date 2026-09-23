Nueva polémica: se conoció un video donde María Fernanda Callejón amenaza a Ricky Diotto frente a su hija

La disputa judicial y mediática entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó otro explosivo capítulo. Durante la emisión de SQP (América TV), se expuso una reciente pelea entre la expareja que quedó registrado por cámaras de seguridad, avivando aún más la tensión en una relación que, según el propio músico, no tiene retorno hacia la paz.

El escándalo estalló luego de que Diotto brindara una entrevista a Intrusos (América TV), donde se mostró visiblemente angustiado y relató una situación ocurrida el último fin de semana. "Hubo una situación que a mí me terminó de saturar. Yo no voy a permitir ni que me amenacen ni nada... Me amenazó directamente delante de mi hija" , confesó. Al ser consultado sobre el contenido de la advertencia, detalló: "Me dijo una frase, como que me cuide... ¿Cuidado de qué? No sé de qué".

Las palabras de Diotto encontraron respaldo visual horas más tarde en SQP, cuando la producción del ciclo sacó a la luz el material audiovisual del momento de la amenaza.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la puerta del domicilio de Diotto , se observa la secuencia: el músico le entrega a su hija de 11 años a la actriz para que se retire. Tras cerrar la puerta y darse media vuelta para ingresar a su casa, se ve cómo Callejón , luego de que la niña avanza hacia el auto con sus pertenencias, regresa rápidamente sobre sus pasos hacia el vidrio de la puerta. Allí, mirándolo fijamente, lo señala con el dedo de manera contundente y, según el relato de los panelistas, le advierte: "Mucho cuidado, ojo, mucho cuidado" . Todo esto ocurrió a pocos metros de la menor.

Desde el panel del programa destacaron que este material será presentado por los abogados de Diotto ante la Justicia para asentar una nueva denuncia.

Acusaciones económicas cruzadas

El conflicto no se detiene en las amenazas verbales. En la misma entrevista, Diotto apuntó duramente contra Callejón por cuestiones financieras vinculadas a la manutención y al patrimonio familiar.

Por un lado, el hombre acusó a su exmujer de no estar cumpliendo con el pago de las cuotas ni del seguro de una camioneta que ella utiliza. "Me están volviendo loco a mí porque la llaman a ella y corta el teléfono", se quejó, y advirtió sobre el peligro de circular sin la póliza al día: "Está circulando sin seguro... puede hacer un desastre".

Por otro lado, surgió un delicado tema vinculado al dinero que la hija de ambos ganó trabajando durante la última temporada teatral de verano. Al ser consultado sobre una supuesta desaparición de esos fondos, Diotto fue cauto pero contundente: "La plata se le depositó a la madre. Estábamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que la plata quede ahí hasta que ella tenga 18 años. No es un dinero ni para la madre ni para mí, es para que la use ella en un futuro". Si bien evitó confirmar si el dinero ya no estaba disponible, la situación generó un fuerte debate en el programa sobre el manejo de esos recursos y el estilo de vida que lleva actualmente la actriz.

"Yo hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible. No quiero tener más relación con ella, ni cerca", expresó con dureza. Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo cordial por el bienestar de su hija, el músico fue terminante: "Nunca vamos a lograr la paz. Fue todo un cuento. Estoy llegando a trabajar después de todo el circo que se armó, de cómo mancharon mi nombre, mi reputación y mi historia. Estoy inflado con esta mujer".