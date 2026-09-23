Milei y Bullrich, frente a frente: qué dice la encuesta sobre su imagen y el voto potencial

Javier Milei y Patricia Bullrich quedaron muy cerca en el nivel de imagen positiva, aunque el presidente concentra una mayor proporción de apoyo declarado como seguro. Al mismo tiempo, Bullrich registra más respaldo entre quienes consideran probable votarla.

El dato surge de una encuesta de Zuban Córdoba , realizada entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años. El estudio tuvo un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95%.

Según el relevamiento, Bullrich alcanza un 37,6% de imagen positiva , apenas por encima del 36% de Milei . En cuanto a la imagen negativa, el presidente registra 61,8%, mientras que la exministra llega al 59,9%.

La diferencia se amplía cuando los resultados se observan por edad. Entre quienes tienen entre 16 y 30 años, Milei alcanza un 59,1% de imagen positiva, mientras que Bullrich llega al 49,6%. En los grupos de mayor edad, ambos presentan porcentajes menores de valoración positiva y mayores niveles de imagen negativa.

La principal diferencia aparece al analizar el voto potencial. Milei tiene un 26,6% de voto seguro , mientras que Bullrich alcanza el 14,6%. Es decir, hay una mayor proporción de encuestados que afirma que votaría al Presidente de manera segura.

Bullrich, en cambio, registra un porcentaje mayor entre quienes consideran que probablemente podrían votarla: 23,2%, frente al 11,4% de Milei. Si se suman voto seguro y probable, los porcentajes quedan prácticamente igualados: 38% para Milei y 37,8% para Bullrich.

La encuesta también muestra diferencias importantes según la edad. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, Milei reúne 46,9% de voto seguro, mientras que Bullrich registra 10,5%. En el segmento de 31 a 45 años, los valores son 21,7% y 9%, respectivamente.

El estudio también señala que ambos dirigentes comparten parte del electorado y presentan perfiles similares en determinados segmentos. La diferencia aparece en la composición de ese voto: Milei concentra más apoyos definidos como seguros, mientras Bullrich tiene una proporción mayor de electores que la consideran una opción probable.