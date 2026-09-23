En una guerra de espejos, Milei y Kicillof viajan a Estados Unidos, pero en la Argentina se les mueve todo

“Todos quieren estar con Kicillof pero también quieren que él sea como ellos pretenden”, le dijo hoy a la mañana uno de sus operadores más cercanos, que no viajó a Estados Unidos, en los que el gobernador bonaerense pretende pararse como el nuevo mesías del centro izquierda latinoamericana, como lo hizo Zohran Mandani en Nueva York.

El dirigente que cumple funciones importantes de gestión y armado a veces lucha contra esos comportamientos que los demás ven de su candidato presidencial. Lo que queda claro, con la charla con él y con muchos de quienes apoyan al gobernador para la presidencial del año próximo, es que “Axel no es un jefe tradicional”.

Algo de esto dejó muy en claro hoy en declaraciones a Infobae el ex ministro Juan Zabaleta. “M ayra, ¿no te gusta? A la PASO. ¿No les gusta a los intendentes de La Cámpora, a los ministros de Axel? A la PASO”, comenzó con su relato, al que luego agregó: “en el acto en el que La Cámpora conmemoró el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner le cantaban a Axel y Florencia Saintout, la ministra de Cultura aplaudía sonriente. A mí no me dura un segundo, no llega a La Plata, ¿se entiende lo que digo? Autoridad política”, razonó.

Algunos de sus ministros y legisladores insisten que a veces sienten que pedirle a Kicillof que haga algo que sintonice más con las pretensiones de un conductor clásico es como “pedirle a un burro que se mueva. El animal lo hará porque quiere, no porque vos lo empujes”. Y es ahí donde pierde en la relación humana con otros dirigentes, como el riojano Ricardo Quintela o Sergio Massa.

A Kicillof no le gustó que Quintela estuviera en San Vicente en una reunión armada por la “Liga de Intendentes” donde hizo de local Nicolás Mantegazza. “Es difícil articular con él”, dijo el riojano, quien además recibe el aliento de Cristina Kirchner para ser candidato presidencial. A Massa no le hace falta juntarse con nadie para saber qué pasa, y eso es lo que más le divierte a la ex presidenta cuando conversa con él.

LIBERTARIOS Y PATRICIOS, UNA PELEA QUE NADIE SABE HASTA DONDE LLEGARA

Sonrientes, Juan Espert y Gastón Abonjo

Mientras esto sucede en el mundo del peronismo kirchnerista renovador, La Libertad Avanza vivió un temblor de proporciones cuando se enteró que la mano derecha en el armado territorial marplatense de Alejandro Carrancio, el diputado provincial Gastón Abonjo, abandonó el bloque que ahora preside Juanes Osaba para participar de Derecha Popular, un monobloque armado bajo la tutela de Joaquín De la Torre y que en la legislatura representa Juan Esper.

Las versiones son de las mas variadas. Lo primero que lanzaron los amigos marplatenses de Abonjo, cercanos a su hermano Lucas, dicen que la discusión fue porque Carrancio quiso apropiarse de los armados locales que estos le aportaban. Los peores rumores indican que, como habitualmente sucede en este tipo de casos, el conductor exige la mayoría de los cargos y cupos salariales que les otorgan a los que ellos terminan poniendo en las listas. Algo de todo eso pudo haber pasado, a la par que Lucas Abonjo también volvió a estar cerca del kirchnerismo marplatense que conduce Fernanda Raverta.

La crisis libertaria en la ciudad balnearia viene de larga data y se reflejó en la última visita de Javier Milei en la localidad, donde las bandas de Las Fuerzas del Cielo y los seguidores de Sebastián Pareja compitieron entre sí para tener la centralidad, que finalmente se la terminó llevando la diputada nacional Juliana Santillán. Tanto a Carrancio como a Osaba la salida de Abonjo los sorprendió aunque valoran el hecho que no quiso seguir participando de un proyecto que hace tiempo ya no sentía como propio, comentaron fuentes que dialogaron con ambos.

Algo similar sucede en Bahía Blanca, donde el candidato más conocido, Oscar Liberman, es casi marginado por la conducción política bonaerense de La Libertad Avanza. ¿Será el único pase al bloque conducido por el oriundo de San Miguel?

Quien parece disfrutar toda esta escena es también el oriundo de esa localidad Agustín Romo, a quien desplazaron de la conducción de bloque para que Juanes Osaba ocupe su lugar. “Esto es un quilombo”, le confesó a MDZ un diputado que vive casi de costado todas estas contingencias. “Ramón “Nene” Vera hace la suya, Osaba ya perdió a uno y están en crisis varios más, entre los que hay algunas femeninas…”, declaró.

La crisis con Patricia Bullrich es una bomba de profundidad que viene desde la superficie nacional y atravesó la política bonaerense, acostumbrada a seguir por los diarios lo que pasa en las alturas del poder. Optimistas, algunos se entusiasman con un sisma dentro del oficialismo nacional para volver a poner en valor su trabajo territorial. Spoiler: No pasará.

A pesar de no poder caminar la Provincia como debería y tener que aceptar mantenerse bajo la tutela de Karina Milei, los primos Menem y Sebastián Pareja, Diego Santilli es el único que despierta esperanza para seguir participando. “Es la gran zanahoria que tenemos en el espacio”, sostienen casi en sintonía libertarios, PRO y los radicales que se quieren sumar al proyecto violeta aunque camuflados en una alianza electoral anti k.

Santilli no puede arrancar a caminar sin permiso ni autorización, provocando una gran pérdida de tiempo. Los compromisos que debe anudar a nivel nacional lo atan. “Parece que lo hacen laburar a resultado. Si sale bien, lo dejan avanzar. Si se demora, lo mandan para atrás”, le dijo esta semana un intendente que reconoce que es el único que puede hacerle daño al peronismo. Otro spoiler. Quien lo dijo viene de ahí y habla con gobernadores de todos los espacios políticos por su lugar clave en la política provincial.