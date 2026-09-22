El otro viaje a Nueva York: mientras Javier Milei va a la ONU, Axel Kicillof se reúne con Google y Mamdani

Mientras Javier Milei llegaba para exponer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Axel Kicillof arrancaba su propia gira en Nueva York con una crítica al rumbo económico nacional y una serie de reuniones con el poder financiero y empresario estadounidense.

El gobernador bonaerense abrió el martes en la universidad The New School, donde participó de la jornada "América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado", organizada por el Observatorio de América Latina. Su planteo giró en torno a una idea: que la reconfiguración del orden internacional le abre una ventana a la región y que la Argentina la está dejando pasar.

"Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando", sostuvo, y enumeró los activos del país: recursos naturales, un sistema científico y de innovación con potencial, capacidades productivas y tradición industrial.

El reproche vino enseguida. "Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional", afirmó. Más tarde lo reforzó en sus redes, donde escribió que el país "está desaprovechando la oportunidad histórica de insertarse en el nuevo orden mundial" y reclamó "avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque".

En el tramo menos visible de la gira pero no por eso menos sustantivo, Kicillof se sentó con más de diez representantes de fondos de inversión institucionales que tienen en cartera bonos de la provincia de Buenos Aires. Entre los participantes estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete .

Según pudo reconstruir este medio, la conversación giró en torno al estado de la deuda provincial y al cumplimiento de los compromisos asumidos en la renegociación. Es un terreno donde la administración bonaerense se mueve con comodidad ya que viene honrando los vencimientos y eso le da autoridad para discutir el resto.

Ahí apareció el argumento central que el gobernador repitió en todos sus encuentros: que los números macroeconómicos describen una realidad que no coincide con la que atraviesa la población. Esa distancia entre el tablero y el bolsillo fue el hilo conductor de su exposición ante los inversores.

Ante las empresas: una crítica al RIGI

El otro bloque de reuniones fue con representantes de más de veinte compañías estadounidenses con inversiones o proyectos en territorio bonaerense. Entre ellas figuraron Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus, y los sectores abarcados fueron energía, petróleo y gas, minería, comercialización de granos, biotecnología y servicios tecnológicos.

Frente a ese auditorio, Kicillof volvió sobre la idea del momento desperdiciado: sostuvo que la Argentina atraviesa una coyuntura internacional favorable que el Gobierno nacional está dilapidando por tomar decisiones sin un plan de desarrollo definido.

Sobre el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, el gobernador planteó que el país necesita "una política industrial que no pondere un sector sobre otro", sino que alcance tanto a grandes como a pequeñas empresas, que genere empleo de calidad y que contemple el cuidado del ambiente y de los recursos naturales. Es una objeción de fondo al diseño del RIGI, que concentra sus beneficios en megaproyectos de más de mil millones de dólares.

La comitiva y lo que viene

Kicillof viajó acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini. Antes de la charla en The New School se había reunido con el vicerrector adjunto de esa casa de estudios, Christoph Cox, y con los codirectores del Observatorio de América Latina, Michael Cohen y Margarita Gutman.

El miércoles el contraste se vuelve casi escenográfico. Mientras Milei expone ante la Asamblea General, Kicillof desayuna en la residencia oficial del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, dirigente del ala izquierda del Partido Demócrata, junto al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y representantes de otros países presentes en la ciudad por la cumbre.

La gira cierra a las 16 en la Universidad de Columbia, con una conferencia del Instituto de Estudios Latinoamericanos titulada "Argentina's Future in a Shifting Global Order", moderada por la profesora María Victoria Murillo.