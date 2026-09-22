Los Nihuiles: Cornejo cruzó a La Pampa tras el pedido de Nación de inhibir a la Justicia Federal pampeana

Sigue el fuego cruzado entre Mendoza y La Pampa por el destino de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles . Hace algunos días, un juez Federal de Santa Rosa (La Pampa) dejó sin efecto el decreto del presidente Javier Milei que disponía que éstas debían ser percibidas en su totalidad por Mendoza. Ante eso, el gobierno de Alfredo Cornejo pidió la inhibición del Juzgado Federal de Santa Rosa para que todo el proceso siga en la órbita de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, Nación se sumó a ese pedido, y el gobernador mendocino se hizo eco de esto.

"Así como lo solicitó Mendoza, la Nación también requirió la inhibición del juzgado federal local de Santa Rosa, La Pampa, por su incompetencia frente a lo ya resuelto sobre las regalías de Los Nihuiles ", expuso Cornejo en sus redes sociales.

Cabe destacar que estos planteos sostienen que la controversia por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles ya está radicada ante la Corte Suprema en la causa que Mendoza había iniciado contra Nación en 2022, en cuyo expediente La Pampa fue incorporada como tercera interesada directa.

En ese sentido, el gobernador de Mendoza aseveró que es la Corte Suprema quien debe decidir. "Lo solicitamos con sobrados fundamentos, convencidos de que esta discusión solo se resuelve allí", dijo.

"La causa ya estaba en la Corte y ahí debe seguir. No vamos a dejar que nadie decida sobre los recursos de Mendoza por fuera de los ámbitos que conciernen", concluyó el mandatario.

La crítica de Cornejo a La Pampa

Las palabras del mandatario mendocino no se limitaron a exponer las novedades en la causa, sino que también lanzó críticas hacia el gobierno pampeano por su accionar. "La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde", disparó. En esa línea, Cornejo asegura que en la administración pampeana "sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron". "¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez", sugirió.

Qué decía la cautelar del juez federal de La Pampa

Juan José Baric, magistrado del Juzgado Federal de Santa Rosa dictaminó una medida cautelar en contra del Decreto 982/2026, que había sido causa de recientes enfrentamientos entre el gobernador Alfredo Cornejo y su par pampeano, Sergio Ziliotto. Mientras Mendoza celebró la decisión de Milei que le otorgaba el 100% de las regalías de Los Nihuiles, en La Pampa se opusieron rápidamente. El argumento esgrimido por el Ejecutivo nacional es que la fuente hidroeléctrica se encuentra íntegramente en territorio mendocino.

La resolución de Baric restablece para La Pampa el derecho a cobrar el 50% de esos recursos, que percibe desde 1973 a través de lo que se dictaminó en su momento en la presidencia de facto de Agustín Lanusse. Al menos hasta que se resuelva la acción de fondo, tras la presentación realizada por el Gobierno de La Pampa.

“Hacer lugar a la medida cautelar interina en los términos del artículo 4, inciso 1, tercer párrafo, de la Ley 26.854, ordenándose la suspensión inmediata de los arts. 3° y 4° del Decreto Nº 982/2026 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional”, establece la resolución del juez federal.

“A tal fin, requiérase al Poder Ejecutivo Nacional que produzca el informe previo previsto por el art. 4 de la Ley 26.854, en el plazo de tres (3) días de notificada la presente resolución”, agrega.

Para dar lugar a la medida, Baric tuvo en cuenta el Decreto 1560/1973, que otorgó a esa provincia el derecho a percibir la mitad de la regalía que el Estado Nacional abonaba a Mendoza por el emplazamiento del complejo hidroeléctrico El Nihuil sobre el río Atuel.

Mendoza y La Pampa se disputan las regalías del complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles. Gobierno

Por otro lado, agregó que el decreto firmado por Javier Milei "produce una modificación inmediata y sustancial del régimen existente que estaría colisionando con la autonomía provincial".

En paralelo, también expuso que la decisión tendría un impacto económico en La Pampa, ya que tiene dicha provincia tiene "un régimen jurídico vigente desde hace décadas, reconocido por la Nación, incorporado a un acuerdo interjurisdiccional y homologado judicialmente, provocando la modificación unilateral del Poder Ejecutivo una quita en la participación en los recursos derivados del aprovechamiento hidroeléctrico de un río interjurisdiccional, provocando sobre todo un grave perjuicio".

Finalmente, el magistrado se refirió a la concesión de Los Nihuiles: "Si se mantiene la vigencia del Decreto, los pliegos, bases y condiciones de dicha licitación establecerán el pago total de las Regalías Hidroeléctricas a la provincia de Mendoza siendo luego casi de imposible reparación la incorporación del pago de regalías a nuestra provincia", sostuvo.

El decreto de Javier Milei que favorece a Mendoza y que desató la furia en La Pampa

Hace algunas semanas, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 982/2026 , mediante el cual determinó que Mendoza percibirá la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo de Los Nihuiles, resolviendo una disputa de 50 años por la distribución de esos recursos en partes iguales con la provincia de La Pampa.

A través de dicha norma, el presidente Javier Milei dejó sin efecto el Decreto Nº1560/73 que disponía el reparto en partes iguales de las regalías del complejo hidroeléctrico ubicado en el Río Atuel, en el departamento de San Rafael.

Además, se estableció que las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponderá en su totalidad a la Provincia de Mendoza, por encontrarse íntegramente en su territorio la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada.