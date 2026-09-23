Javier Milei en la ONU: a qué hora habla, qué va a decir sobre Malvinas y con quién se reúne después

Javier Milei tiene su turno en la ONU este miércoles a las 12 del mediodía, hora argentina, en lo que será su tercera exposición ante la Asamblea General como jefe de Estado, y llega después de dos discursos que ya marcaron el tono de la semana: los de Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

El Presidente aterrizó en Nueva York en la madrugada del martes acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su primera actividad oficial fue por la tarde, en el evento "Escudo de las Américas", junto a otros mandatarios del continente.

Según trascendió, el eje del mensaje va a ser la soberanía sobre las Islas Malvinas, en sintonía con la ofensiva que el Gobierno lanzó contra las empresas que operan en el archipiélago sin autorización nacional.

La agenda del miércoles no se agota ahí. Después de la Asamblea, Milei participará de una conferencia sobre valores occidentales organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute.

A las 18 se reunirá con integrantes del Consejo de las Américas. Y en algún punto de la jornada tendrá el encuentro que más expectativa genera: la reunión con Marco Rubio, secretario de Estado y principal responsable de la política exterior de Trump, confirmada por el propio Gobierno en una conferencia de prensa ante medios acreditados.

La gira termina el jueves a las 13, con una disertación ante The Economic Club of New York.

Lo que dijeron Lula y Trump

Brasil abre siempre el debate general, por tradición, y Estados Unidos habla segundo como país anfitrión. Lula aprovechó ese lugar para cuestionar a las potencias y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, y describió el presente como el momento más crítico del organismo: "La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja".

Trump, en cambio, armó su intervención alrededor de la política exterior y la tecnología. Defendió las acciones militares recientes contra Irán y Venezuela, dijo que debe decidir si "aniquilar" a Irán y planteó la posibilidad de usar la fuerza en América Latina si considera que están en riesgo los intereses estadounidenses.

El tramo más llamativo fue el dedicado a la inteligencia artificial, donde rechazó de plano cualquier regulación global y propuso rebautizarla: "El uso de la palabra 'artificial' hace que la inteligencia parezca falsa. No es falsa. De hecho, es asombrosa". Y anunció un cambio terminológico: "A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos —y ojalá también los del resto del mundo— se modificarán para utilizar el término 'super', que es mucho más preciso que 'artificial'. Así que será 'superinteligencia'".

Qué es la Asamblea General y qué se discute este año

Es el principal foro de las Naciones Unidas, donde los 193 países miembros se reúnen anualmente para tratar cuestiones internacionales, según establece la Carta del organismo. Sesiona de septiembre a diciembre y retoma en enero hasta agotar la agenda. Arranca con el debate general, la ronda de discursos en la que cada líder expone sus prioridades, y se completa con decenas de reuniones y actividades paralelas.

Esta edición, la 81ª, transcurre entre el 22 y el 28 de septiembre con unos 130 líderes previstos. La preside Khalilur Rahman bajo el lema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos". Los ejes son los desafíos económicos, las crisis humanitarias, el cambio climático, el desarrollo y las tecnologías emergentes.

El cronograma temático de la semana incluye una reunión de alto nivel sobre acción climática y transición justa el miércoles; el aumento del nivel del mar el jueves; prevención y respuesta ante pandemias el viernes; el 25º aniversario de la Declaración de Durban contra el racismo el lunes 28; y el cierre, el martes 29, con una sesión plenaria por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.