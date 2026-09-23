Matías Alé se cansó de Graciela Alfano y le puso un contundente freno en vivo

Luego de que la diva hablara de su pasado en común, el actor rompió el silencio y le mandó un mensaje sin filtro.

Matías Alé volvió a referirse a su relación con Graciela Alfano luego de que la actriz hiciera comentarios sobre su pasado sentimental y mencionara nuevamente al actor. La expareja terminó su vínculo hace casi 20 años, pero sus nombres volvieron a quedar relacionados a raíz de unas declaraciones de la diva sobre un encuentro reciente entre ambos.

El episodio ocurrió durante una gala a beneficio de la Casa Garrahan, donde Alfano aseguró que no había reconocido a Alé al verlo. "Estás mucho mejor vos que él, te digo", le comentó al notero de Puro Show cuando fue consultada por el actor.

Esto fue lo que dijo Matías Alé en LAM sobre Graciela Alfano Las declaraciones llegaron a LAM, donde Matías Alé habló sobre la situación y aseguró que no es la primera vez que Alfano hace referencias a él. "Ella todo el tiempo se refiere a mí, que parezco su tío, que la usé… Me ha llegado todo", contó el actor.

A pesar de su molestia, el artista eligió mantener un tono respetuoso al hablar de su expareja. "Como caballero, jamás le contestaré, siempre diré que es una mujer bellísima con la que vivimos momentos inolvidables. Lo que tenga para decir de mí queda en ella", dejó en claro Alé. Sin embargo, también cuestionó la manera en la que Alfano aborda algunos temas: "Es su forma de hacer humor, que a veces no le sale porque se mete en cosas personales".

La diva junto a Pepe Cibrián. RS Fotos. Ante las preguntas de Fede Flowers, Alé fue más contundente y pidió dar por terminado el asunto. "Ya es momento de soltar del todo. Nos separamos hace casi 20 años, yo no hago notas haciendo referencia a ella ni mucho menos. Si me preguntan, siempre hablo con respeto y cariño", afirmó Matías.