Chile vs. Argentina: ¿dónde conviene comprar el nuevo iPhone 18 Pro Max?

Con el Paso Internacional nuevamente habilitado, los argentinos vuelven a mirar hacia Chile como una alternativa para quienes buscan aprovechar diferencias de precios en productos tecnológicos. Entre los equipos que generan interés está el recientemente lanzado iPhone 18 Pro Max de 512 GB, uno de los modelos más sofisticados de Apple y con una diferencia de precio considerable entre Argentina y el país vecino.

El iPhone 18 Pro Max cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, tecnología ProMotion de 120 Hz y una Dynamic Island de menor tamaño. Su diseño incorpora un chasis unibody de aluminio de grado aeroespacial, una cámara de vapor mejorada para la disipación térmica y protección Ceramic Shield en el frente y la parte trasera.

El iPhone 18 Pro Max de 512 GB presenta precio inferior en Chile frente a Argentina.

En rendimiento, el equipo incorpora el procesador Apple A20 Pro, fabricado en un proceso de 2 nanómetros, acompañado por una GPU de siete núcleos y un doble Neural Engine de 16 núcleos. La versión analizada cuenta con 512 GB de almacenamiento interno.

El apartado fotográfico también apunta al segmento más alto. El teléfono dispone de tres cámaras traseras de 48 MP, con un sensor principal Fusion con apertura mecánica y variable real, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico avanzado de hasta 8x. La cámara frontal es de 18 MP y permite grabar en 4K con Dolby Vision y controles manuales avanzados.

En autonomía, Apple promete hasta 43 horas de reproducción de video. El equipo incorpora además una carga rápida mejorada, capaz de alcanzar el 50% en aproximadamente 15 minutos, junto con carga inalámbrica MagSafe. La conectividad incluye 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth de última generación, mientras que el puerto USB-C permite transferencias de alta velocidad. Por otro lado, el modelo también se ofrece en cuatro colores: negro, plateado, glaciar y borgoña .

El iPhone 18 Pro Max puede ingresar a Argentina sin arancel bajo régimen de equipaje. Apple

La diferencia de precio entre Chile y Argentina

El dato que vuelve especialmente atractiva la comparación aparece al poner frente a frente los valores publicados en ambos países:

Para convertir el precio chileno a pesos argentinos se pueden tomar las cotizaciones indicadas para el 23 de septiembre de 2026: $945,88 chilenos por dólar y $1.535 argentinos por dólar.

Así, los $1.959.990 CLP equivalen a aproximadamente US$2.072,14. Al convertir ese monto a pesos argentinos, el resultado es de unos $3.180.740. La diferencia frente a los $4.000.000 publicados en Argentina alcanza, de esta manera, aproximadamente $819.260.

El iPhone 18 Pro Max incorpora cámaras de 48 MP y zoom óptico hasta 8x. Shutterstock

Cómo calcular el equivalente en pesos argentinos

Cuando se compara el precio de un producto entre Chile y Argentina, el cálculo se puede realizar en dos pasos simples:

Paso 1: De pesos chilenos a dólares

Se divide el precio en CLP (pesos chilenos) por la cotización del dólar en Chile.

Cotización al 23 de septiembre de 2026: $945,88 CLP/USD.

Ejemplo: $1.959.990 CLP÷ $945,88=2.072,14 USD.

Paso 2: De dólares a pesos argentinos

Luego, se multiplica el valor en USD por la cotización oficial en Argentina.

Cotización actual: $1.535,00 ARS/USD.

Ejemplo: $2.072,14× $1.535,00= $3.180.740 ARS.

El iPhone 18 Pro Max tiene pantalla OLED de 6,9 pulgadas y ProMotion de 120 Hz. Imagen generada con IA

Qué pasa al regresar a la Argentina con el celular

Hay otro dato importante para quienes estén pensando en hacer el viaje: ARCA permite ingresar al país, sin pago de arancel, un teléfono celular y una notebook o tablet. La propia página oficial del organismo incluye esos dispositivos entre los objetos permitidos sin pago de arancel.

Esto significa que una persona que viaje a Chile y compre un celular para uso personal puede regresar con ese equipo sin tener que pagar un impuesto de importación por el teléfono, siempre dentro de las condiciones del régimen de equipaje.

ARCA también establece una franquicia general para otros objetos comprados en el exterior: para quienes ingresan por vía terrestre, el límite es de US$300, y si se supera esa franquicia corresponde abonar un arancel del 50% sobre el excedente. En el caso puntual del celular, sin embargo, existe esa excepción específica: un teléfono puede ingresar sin pagar arancel, algo que suma un atractivo adicional para quienes analizan cruzar la cordillera en busca de tecnología premium.