Teléfono sin WhatsApp: la lista de modelos que pierden soporte técnico

El mantenimiento de las plataformas de mensajería instantánea exige revisiones periódicas sobre la compatibilidad de sus aplicaciones. A través de la plataforma WhatsApp , la compañía Meta estableció nuevos parámetros técnicos que dejan sin soporte a una serie de teléfonos antiguos, afectando tanto a terminales con el sistema Android como a modelos históricos de la línea iPhone .

La medida responde a la necesidad de garantizar estándares mínimos de protección de datos y estabilidad técnica en el servicio. Los dispositivos que permanecen anclados en versiones obsoletas de software perderán la capacidad de actualizar el archivo ejecutable desde las tiendas oficiales, impidiendo el envío de mensajes, la descarga de archivos multimedia y la autenticación de cuentas.

La plataforma exige como piso operativo la versión 6.0 Marshmallow para continuar funcionando con normalidad. Esta exigencia excluye a los equipos que permanecen en versiones anteriores como 5.1 o 5.0, siempre que el fabricante no haya liberado parches oficiales para renovar el entorno interno del aparato.

Entre los modelos alcanzados por la restricción figuran dispositivos populares como el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Asimismo, la nómina abarca a las primeras generaciones de los Moto G y Moto E, además de modelos de LG como el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Nexus 4 y G2 Mini.

En el ecosistema de Apple, el servicio mantendrá la compatibilidad con terminales que ejecuten iOS 15.1 hasta el 30 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, la empresa elevará el requerimiento técnico solicitando de manera obligatoria la versión iOS 15.5 para mantener activa la mensajería.

Este cambio afecta a terminales clásicos que no pueden acceder a dicha versión, tales como el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Estos últimos concluyeron su ciclo oficial de soporte en iOS 12, quedando imposibilitados de cumplir con los nuevos paquetes de seguridad que demanda la plataforma.

Problemas de funcionamiento en teléfonos incompatibles

La pérdida de compatibilidad genera fallas progresivas en la experiencia de comunicación diaria. En una primera instancia, los usuarios pierden el acceso a las descargas directas en Google Play Store y App Store, dificultando la resolución de errores de código y la llegada de funciones recientes.

Con el transcurso de los días, el sistema puede bloquear el inicio de sesión, rechazar la verificación de líneas mediante mensajes SMS e interrumpir las llamadas de voz. Frente a esta situación, los especialistas sugieren renovar el dispositivo por una unidad que garantice soporte continuado para evitar cortes repentinos en la comunicación cotidiana.

Los ensayos técnicos supervisan el cifrado de extremo a extremo en conexiones modernas. Shutterstock

Pasos para respaldar chats y archivos en Android

Para no perder conversaciones ni documentos importantes, los usuarios deben verificar la versión de software instalada en el apartado de información del sistema. En caso de no contar con margen de actualización, resulta indispensable realizar una copia de respaldo manual antes de que expire la compatibilidad.

El procedimiento se gestiona dentro de Ajustes, ingresando en Chats y seleccionando Copia de seguridad. En Android, los datos se sincronizan con la cuenta de Google Drive, mientras que en un iPhone el paquete se aloja en iCloud. De esta manera, el historial completo de WhatsApp queda resguardado para restaurarse en teléfonos compatibles.