Samsung rebaja a su mejor gama media de 2026 en Mercado Libre

Samsung lanzó el Galaxy A57 5G en mayo de 2026 como una alternativa dentro de su catálogo de smartphones de gama media, con características que apuntan a quienes buscan una buena pantalla, rendimiento equilibrado y cámaras versátiles. Ahora, el equipo aparece en Mercado Libre con una importante rebaja sobre su precio anterior .

El dispositivo combina un diseño elegante con especificaciones pensadas para el uso cotidiano. Entre sus principales características se encuentran una pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas, procesador Exynos 1680, 8 GB de RAM y conectividad 5G.

Uno de los principales atractivos del Galaxy A57 5G es su pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas, con una resolución de 1083 x 2340 píxeles . El panel está pensado para ofrecer colores vibrantes y un buen nivel de definición al momento de mirar videos, navegar por internet o utilizar aplicaciones.

A esto se suma una frecuencia de actualización de 120 Hz, una característica que permite conseguir desplazamientos más fluidos por los distintos menús y una experiencia más dinámica al utilizar el teléfono. También puede resultar especialmente útil para quienes utilizan el equipo para jugar o consumir contenido mediante servicios de streaming.

En el apartado del rendimiento, el Samsung Galaxy A57 incorpora un procesador Exynos 1680 con una velocidad de hasta 2,9 GHz y está acompañado por 8 GB de memoria RAM. Esta combinación busca ofrecer un funcionamiento ágil para las tareas habituales y facilitar el uso simultáneo de distintas aplicaciones.

El almacenamiento interno es de 128 GB, una capacidad que permite guardar fotografías, videos, aplicaciones y otros archivos sin depender constantemente de servicios de almacenamiento externo.

La batería, por su parte, tiene una capacidad de 5.000 mAh, según las especificaciones informadas para el equipo. Se trata de un componente pensado para acompañar durante buena parte de la jornada el uso cotidiano del smartphone.

La batería de 5.000 mAh acompaña al Samsung Galaxy A57 durante buena parte de la jornada. Samsung

Tres cámaras para distintos escenarios

El apartado fotográfico también ocupa un lugar destacado en el Galaxy A57. En la parte trasera incorpora un sistema de tres cámaras compuesto por un sensor principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP.

La combinación permite utilizar diferentes perspectivas al momento de tomar fotografías, desde escenas generales con el sensor ultra gran angular hasta primeros planos mediante la cámara macro. En el frente, el equipo incorpora una cámara de 12 MP destinada principalmente a selfies y videollamadas, con una resolución suficiente para este tipo de usos.

Además, el teléfono cuenta con certificación IP68, que aporta resistencia al agua y al polvo. A esto se suman conectividad 5G, Bluetooth, NFC y reconocimiento facial, funciones que completan la propuesta del dispositivo.

El Galaxy A57 aparece en Mercado Libre con un descuento del 52% sobre su precio anterior. Samsung

El precio del Galaxy A57 en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A57 5G aparece actualmente en Mercado Libre con una rebaja considerable respecto de su valor anterior. El precio informado pasó de $1.660.785 a $790.679, lo que representa un 52% de descuento.

La publicación también ofrece la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $177.889. De esta manera, el Galaxy A57 se presenta como una alternativa para quienes buscan un smartphone de Samsung con pantalla de 120 Hz, cámara triple, 8 GB de RAM y conectividad 5G, pero quieren acceder al equipo con una reducción importante sobre su precio de referencia.