El Samsung Galaxy S25 Ultra aparece con un precio inesperado en Mercado Libre

El Samsung Galaxy S25 Ultra vuelve a llamar la atención entre los smartphones de alta gama por una combinación de prestaciones pensadas para usuarios exigentes. El equipo cuenta con una pantalla de grandes dimensiones, cámaras orientadas a la fotografía, 12 GB de RAM y conectividad 5G.

La publicación disponible en Mercado Libre también destaca que se trata de un dispositivo desbloqueado, por lo que permite elegir la compañía telefónica que prefiera cada usuario. Además, ofrece 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad pensada para guardar fotografías, videos, aplicaciones y otros contenidos .

Uno de los principales atractivos del Galaxy S25 Ultra es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas. Sus dimensiones permiten aprovechar el equipo tanto para consumir contenido multimedia como para navegar, trabajar o utilizar diferentes aplicaciones. El panel está pensado para ofrecer colores brillantes y detalles precisos, una característica que puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan el celular para mirar series, películas y videos.

La experiencia visual se complementa con una configuración de hardware que busca mantener un funcionamiento fluido. Los 12 GB de memoria RAM permiten ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, mientras que el procesador apunta a ofrecer velocidad durante el uso cotidiano.

El apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes del Galaxy S25 Ultra . El equipo incorpora cuatro cámaras principales que permiten jugar con diferentes planos, efectos e iluminación para obtener resultados más variados.

Entre sus posibilidades aparece el zoom óptico, una función especialmente útil para realizar fotografías de objetos o escenas que se encuentran a distancia sin depender exclusivamente del zoom digital.

Esta característica puede resultar atractiva para quienes disfrutan de la fotografía y buscan mayor flexibilidad al momento de realizar capturas. El sistema permite explorar desde fotografías cotidianas hasta composiciones en las que el detalle y la distancia tienen un papel central.

Samsung Galaxy S25 Ultra suma batería de 5.000 mAh, reconocimiento facial y sensor de huella dactilar integrado. Samsung

Batería, seguridad y conectividad

El Galaxy S25 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh, pensada para acompañar jornadas de uso prolongado. Su capacidad permite utilizar el teléfono para jugar, mirar series o trabajar sin tener que recurrir constantemente a una recarga. En materia de seguridad, el dispositivo ofrece dos alternativas para desbloquearlo. Por un lado, cuenta con sensor de huella dactilar, mientras que también incorpora reconocimiento facial.

La conectividad 5G completa la propuesta. Al ser un equipo desbloqueado, el usuario puede seleccionar la compañía telefónica que prefiera y utilizar el dispositivo con el operador elegido.

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El precio del Samsung Galaxy S25 Ultra en Mercado Libre

Todas estas características forman parte de un smartphone que se mantiene dentro del segmento premium, pero la publicación de Mercado Libre suma un dato que puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan aprovechar una oferta.

El Samsung Galaxy S25 Ultra aparece actualmente publicado a $1.699.000, por debajo de la barrera de los $1,7 millones. La cifra sorprendió a algunos usuarios de la plataforma, especialmente porque el equipo no corresponde a una unidad reacondicionada. Además, la publicación permite financiar la compra en 6 cuotas de $382.246,68.