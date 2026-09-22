¿Vale la pena comprar el iPhone 18 Pro si tenés un modelo anterior?

El nuevo iPhone 18 Pro plantea un salto técnico en cámaras, memoria y autonomía frente a las generaciones previas.

La llegada de una nueva generación de dispositivos móviles obliga a evaluar si el cambio de equipo justifica el gasto. A través del lanzamiento del iPhone 18 Pro, los usuarios analizan el rendimiento del procesador A20 Pro y su apertura variable, midiendo la distancia técnica frente a cada versión previa de iPhone para determinar la conveniencia de renovar el teléfono.

El escenario de compra muestra una particularidad en el calendario comercial de Apple, ya que la versión estándar 18 recién saldrá durante la primavera. Esta ausencia temporal posiciona al modelo profesional como la única opción reciente, obligando a los compradores que buscan alternativas más accesibles a considerar el iPhone 17 como escalón previo.

La evolución del iPhone 18 Pro amplía el brillo de pantalla hasta los 3.000 nits. Imagen generadea con IA El cambio necesario desde un iPhone 11 Pro o 12 Pro Quienes conservan un modelo 11 Pro o 12 Pro encuentran motivos contundentes para dar el salto. Aquellos equipos montaban pantallas de 60 hercios con 1.200 nits de brillo, procesadores A13 o A14 Bionic con memorias de 4 o 6 gigabytes y autonomías que oscilaban entre 17 y 18 horas.

La renovación hacia el modelo actual multiplica las capacidades generales. El usuario pasa a un panel OLED de 120 hercios con 3.000 nits, un chip A20 Pro con 12 gigabytes de RAM y una batería que alcanza hasta 34 horas de reproducción continua de video en este teléfono. Además, el equipo habilita las funciones de Apple Intelligence y Siri AI en idioma español, ausentes en terminales anteriores al 15 Pro.

En el caso de los usuarios de un 13 Pro o 14 Pro, la necesidad de cambio disminuye aunque las mejoras siguen resultando notorias. Estas dos familias ya contaban con paneles fluidos a 120 hercios, pero entregaban techos de brillo de 1.200 y 2.000 nits respectivamente.