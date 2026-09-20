iOS 27: cinco trucos esenciales para aprovechar al máximo tu celular iPhone

El despliegue de la última actualización de software móvil amplía las opciones de personalización interna en los dispositivos compatibles. A través del nuevo iOS 27 , la compañía estadounidense suma funciones prácticas en el entorno iPhone , permitiendo aplicar configuraciones ocultas y trucos útiles diseñados por los desarrolladores de la marca Apple .

La nueva versión del software ya se encuentra disponible para los modelos lanzados a partir del iPhone 11 y la segunda generación del iPhone SE. Tras varios meses de pruebas técnicas con desarrolladores, el entorno incorpora soluciones concretas para optimizar la legibilidad en pantalla , gestionar los volúmenes de manera independiente y agilizar la comunicación cotidiana.

Una de las demandas más reiteradas de los usuarios apuntaba a mejorar la lectura de los textos sobre los fondos transparentes. En respuesta a estas observaciones, la empresa Apple añadió un control deslizante específico para regular o eliminar el efecto visual Liquid Glass estrenado en el ciclo anterior.

Para aplicar este cambio, las personas deben dirigirse a Configuración, ingresar en Apariencia y seleccionar el apartado Liquid Glass. Al desplazar el control hacia la derecha, el fondo traslúcido reduce sus brillos y entrega una superficie más limpia, mejorando el contraste general al leer documentos o navegar por los menús principales.

Para aplicar este cambio, las personas deben dirigirse a Configuración, ingresar en Apariencia y seleccionar el apartado Liquid Glass.

El panel de la aplicación Mensajes suma una alternativa para evitar el envío involuntario de notas de voz desde el campo de texto. En la ruta de Configuración, dentro de Aplicaciones y Mensajes, la opción Mostrar en campo de texto permite sustituir el botón de audio por el dictado por voz o eliminarlo completamente.

iOS 27: cambios en funciones y trucos para aprovechar la nueva actualización de Apple. Imagen generada con IA

En el apartado sonoro, los usuarios ya pueden fijar intensidades independientes para timbres, alertas y alarmas matutinas. Al ingresar en Sonidos y vibración, basta con desactivar la casilla Igualar volumen de timbre para regular las notificaciones sin alterar la potencia de los avisos del despertador en el iPhone.

Temporizadores desde la pantalla de bloqueo y Dynamic Island

La interacción con los recordatorios rápidos gana comodidad gracias a su integración directa en el área de bloqueo. Al mantener presionada la pantalla desbloqueada con Face ID, la persona puede editar los botones inferiores y reemplazar el icono de la linterna o la cámara por la herramienta de temporizador.

Al pulsar este acceso directo, el sistema despliega una barra táctil directamente desde la Dynamic Island en la parte superior. Este mecanismo permite deslizar el dedo para fijar los minutos deseados y activar la cuenta regresiva de forma instantánea sin abrir la aplicación de reloj.

Función Dual Capture para videollamadas y trucos de cámara

El servicio de llamadas FaceTime estrena la función Dual Capture para transmitir imágenes simultáneas desde ambos lados del dispositivo. Esta herramienta aprovecha la cámara trasera y el sensor frontal al mismo tiempo, permitiendo mostrar el rostro del usuario y el entorno físico sin necesidad de alternar manualmente entre lentes.

Para iniciar la transmisión combinada, basta con tocar el botón de giro dentro del recuadro de video durante la llamada. El software permite además apagar la toma frontal pulsando el icono correspondiente para emitir únicamente la escena exterior, una opción reservada técnicamente para las series iPhone 17, iPhone Air y generaciones superiores.

Con el lanzamiento definitivo de iOS 27, los usuarios acceden a un entorno más flexible y adaptable a sus rutinas diarias. La integración de estos trucos operativos optimiza el rendimiento general en el ecosistema iPhone, ratificando la continuidad técnica que promueve Apple en su catálogo móvil.