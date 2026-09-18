Apple: iOS 27 suma nuevas funciones clave para el iPhone más allá de la IA

La actualización oficial de iOS 27 incorpora mejoras prácticas en fotos, música y pantalla en modelos de Apple.

La renovación del software móvil de Apple amplía las opciones de personalización cotidiana sin depender de la inteligencia artificial. A través de la llegada de iOS 27, la empresa añade cambios prácticos para los usuarios de iPhone, optimizando la gestión multimedia, la pantalla de bloqueo y el rendimiento general dentro del nuevo sistema operativo de la firma Apple.

El despliegue global de esta versión acerca soluciones funcionales que simplifican tareas habituales en el celular. Las modificaciones alcanzan a la aplicación de imágenes compartidas, el reproductor de temas sonoros, la pasarela de pagos digitales y los formatos horizontales, configurando un paquete de novedades aplicable de forma directa en el uso diario.

Gestión de fotos en alta resolución y cambios en la música El carrete de imágenes incorpora una solución esperada para los álbumes compartidos de iCloud, que ahora transfieren fotos y videos en su resolución nativa completa. Esta modificación evita la compresión habitual y preserva el detalle original de cada archivo al compartir tomas familiares o de trabajo entre diferentes contactos.

El sistema operativo iOS 27 suma bloques interactivos de tamaño completo en el panel de inicio. Imagen generada con IA Asimismo, la galería permite guardar un fotograma exacto de cualquier video directamente como una fotografía fija, eliminando la necesidad de recurrir a capturas de pantalla manuales. En el apartado de audio, la herramienta AutoMix actualizó sus transiciones entre canciones para enlazar pistas de manera continua y fluida.

Novedades visuales en la pantalla de bloqueo del iPhone El área de bloqueo recibe alternativas de edición para no interferir con las imágenes elegidas de fondo. Ahora las personas pueden desplazar el reloj principal hacia la fila superior de widgets, liberando el centro del visor para apreciar retratos o paisajes sin elementos tipográficos superpuestos en el iPhone.