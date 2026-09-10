Nuevos Apple Watch Serie 12 y Watch Ultra 4: los cambios más importantes en su lanzamiento

Apple renovó su familia de relojes inteligentes con la presentación del Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 , dos modelos que mantienen la esencia de sus antecesores, pero incorporan mejoras importantes en sensores, procesamiento, inteligencia artificial y autonomía. La gran apuesta de esta generación está menos en cambiar radicalmente el diseño y más en convertir al reloj en una herramienta capaz de interpretar con mayor precisión los datos de salud y actividad física.

El principal cambio del Watch Series 12 y del Watch Ultra 4 está en el nuevo Sistema de Detección de Salud, acompañado por el chip S11 . Apple asegura que esta combinación permite obtener la medición de frecuencia cardíaca más precisa disponible en un dispositivo wearable, además de incrementar la frecuencia con la que se registran tanto el ritmo cardíaco como su variabilidad (HRV).

El nuevo Apple Watch registra con mayor frecuencia datos cardíacos para ofrecer información más completa sobre el bienestar.

La novedad más interesante es la incorporación de una puntuación de disposición o preparación, diseñada para indicar qué tan preparado está el usuario para afrontar el día o realizar actividad física. El sistema se apoya en diferentes métricas recopiladas por el reloj.

En comparación, el Apple Watch Series 11, equipado con el chip S10, ya ofrecía ECG, seguimiento del sueño, notificaciones de hipertensión, apnea del sueño, frecuencia cardíaca y otros indicadores de salud. La diferencia del Series 12 no está tanto en sumar sensores completamente desconocidos, sino en recopilar determinados datos con mayor frecuencia y utilizarlos para generar nuevas interpretaciones.

En materia de diseño, Apple mantiene la fórmula de las generaciones anteriores. El Series 12 llega en tamaños de 42 y 46 milímetros , con cajas de aluminio y titanio, pero suma una alternativa que llama especialmente la atención: cerámica, disponible en blanco perla y azul noche.

Los modelos de aluminio también incorporan Ceramic Shield 2, que Apple asegura que es un 60% más resistente que el Ion-X utilizado en los modelos de aluminio anteriores. La pantalla continúa siendo Retina OLED LTPO3, siempre activa y con un brillo máximo de 2.000 nits.

El cambio es más evidente en los materiales y la resistencia que en la estética general. De hecho, el Series 11 ya ofrecía cajas de 42 y 46 mm, pantalla de hasta 2.000 nits y versiones de aluminio y titanio.

Los sensores del Apple Watch Series 12 permiten obtener mediciones más frecuentes de frecuencia cardíaca y variabilidad. Apple

Apple Watch Ultra 4: más batería para el deporte y la aventura

El Apple Watch Ultra 4 conserva el formato de 49 mm y la construcción de titanio, pero mejora algunos de los aspectos más importantes para quienes utilizan el reloj durante entrenamientos prolongados o actividades al aire libre.

Su autonomía alcanza ahora hasta 45 horas para registrar entrenamientos al aire libre, frente a las 42 horas de uso normal que ofrecía el Ultra 3. También incorpora el nuevo sistema de detección de salud, el chip S11 y un GPS que Apple define como el más preciso integrado en un reloj deportivo.

El Watch Ultra 3 ya ofrecía una pantalla de zafiro de hasta 3.000 nits, 42 horas de autonomía normal, hasta 72 horas en bajo consumo, GPS, funciones avanzadas de entrenamiento y comunicación satelital para emergencias. Por eso, el Apple Watch Ultra 4 no parte de cero: mejora una plataforma que ya estaba especialmente orientada al deporte y la aventura.

El Apple Watch incorpora nuevas funciones de salud que aprovechan sus sensores para brindar información personalizada al usuario. Apple

La inteligencia artificial llega al centro de la experiencia

El otro gran cambio está en el software. Con watchOS 27 y Apple Intelligence, Siri incorpora mayor capacidad para comprender el contexto personal del usuario directamente desde el reloj. El chip S11 también habilita nuevas funciones de Audio Intelligence, previstas para finales de 2026, destinadas a ayudar a recordar momentos de conversaciones y reconocer sonidos importantes.

Apple también prepara una renovación de la aplicación Salud para el iPhone, con una nueva pestaña denominada Longevidad y una función de Edad de Salud, que permitirá observar determinadas métricas en relación con las de personas del mismo grupo etario.

En síntesis, el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 representan una actualización evolutiva. El Series 12 mantiene las 24 horas de autonomía del Series 11, mientras que el Ultra 4 mejora las 42 horas del Ultra 3 hasta alcanzar 45 horas en entrenamientos al aire libre. La verdadera diferencia está en otro lugar: más frecuencia de medición, nuevas interpretaciones de los datos, inteligencia artificial y un procesamiento más potente gracias al S11.

La gama regular de Apple tendrá un precio de 399 dólares, mientras que el Watch Ultra 4 costará 799 dólares. Ambos estarán disponibles desde el 18 de septiembre.