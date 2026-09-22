El Motorola Edge 60 Fusion tiene un gran descuento en Mercado Libre tras la salida del iPhone 18

El mercado de los celulares atraviesa un nuevo movimiento después de la llegada de los iPhone 18 , una renovación que también repercutió en otras marcas que buscan mantenerse competitivas. En este contexto, Motorola comenzó a ofrecer algunos de sus equipos a precios más atractivos y uno de los modelos que llama la atención es el Edge 60 Fusion 5G .

El smartphone se presenta como una alternativa que combina rendimiento, almacenamiento y una pantalla preparada para consumir contenido multimedia. Actualmente, el equipo se consigue por menos de $650.000 en Mercado Libre , una cifra que lo coloca como una opción a tener en cuenta dentro de su segmento.

Uno de los principales atractivos del Motorola Edge 60 Fusion 5G es su pantalla de 6,7 pulgadas, que ofrece resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz . Esta combinación apunta a conseguir imágenes nítidas y movimientos más fluidos, una característica que puede apreciarse especialmente al navegar por las aplicaciones, desplazarse por páginas web o reproducir contenido multimedia.

El tamaño también ofrece una superficie amplia para quienes utilizan el teléfono para mirar videos, jugar o realizar diferentes tareas durante el día. La elevada tasa de refresco contribuye además a que las transiciones y animaciones se perciban con mayor fluidez.

En el apartado del rendimiento, el Motorola Edge 60 Fusion incorpora un procesador Dimensity 7300 de 2,5 GHz y ocho núcleos. Esta configuración está orientada a ofrecer una experiencia rápida y fluida tanto para las tareas cotidianas como para el entretenimiento.

El equipo cuenta además con 8 GB de RAM, una capacidad que permite trabajar con varias aplicaciones y alternar entre ellas. A esto se suman 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para guardar aplicaciones, fotografías y videos sin depender permanentemente de liberar espacio.

El dispositivo también ofrece una capacidad de expansión de 20 GB, una característica que complementa la memoria disponible y busca mantener un funcionamiento fluido cuando se utilizan varias aplicaciones.

El Motorola Edge 60 Fusion suma batería de ion de litio y tecnología de carga rápida. Motorola

Conectividad 5G y batería con carga rápida

La conectividad es otro de los puntos destacados del Motorola Edge 60 Fusion. El smartphone es compatible con redes 5G, lo que permite aprovechar mayores velocidades para navegar por internet y descargar contenido cuando se dispone de una red compatible.

En cuanto a la autonomía, incorpora una batería de ion de litio con carga rápida. Esta tecnología apunta a reducir los tiempos necesarios para recuperar energía y volver a utilizar el teléfono durante la jornada.

Motorola también plantea un diseño robusto, pensado para acompañar a usuarios que tienen un ritmo de vida activo. De esta manera, el equipo combina sus características técnicas con una propuesta estética orientada a quienes buscan un teléfono que no deje de lado el diseño.

Motorola ofrece el Edge 60 Fusion 5G por $614.560 en Mercado Libre, con posibilidad de financiación. Motorola

Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Fusion

El precio es uno de los aspectos que más llama la atención en esta oportunidad. El Motorola Edge 60 Fusion 5G aparece en Mercado Libre por $614.560, por debajo de la barrera de los $650.000.

La plataforma también ofrece la posibilidad de adquirirlo en 6 cuotas de $138.265. Con estas condiciones, el equipo de Motorola se presenta como una alternativa al iPhone 18 y se presenta dentro de la gama media-premium de smartphones con pantalla de 120 Hz, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y conectividad 5G.