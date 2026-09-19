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Nuevo Motorola Signature: 16 GB de RAM, 1 TB y un gran descuento en Mercado Libre

El smartphone de gama alta de Motorola suma pantalla de 165 Hz, triple cámara de 50 MP y batería de 5.200 mAh.

Ernesto Gutiérrez

Motorola Signature combina un diseño ultradelgado con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

Motorola Signature combina un diseño ultradelgado con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

Motorola

El nuevo Motorola Signature, uno de los smartphones de gama alta que la compañía presentó en febrero de 2026, aparece actualmente en Mercado Libre con una importante rebaja. El equipo combina un diseño ultradelgado con especificaciones pensadas para usuarios que buscan potencia, fotografía y una gran capacidad de almacenamiento.

La publicación en Mercado Libre pone el foco en una de las configuraciones más completas del modelo: 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Esta capacidad permite guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin necesidad de recurrir a una tarjeta de memoria externa. El teléfono también se destaca por sus dimensiones. Tiene apenas 7 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos, una combinación que busca mantener un formato delgado y liviano sin resignar componentes de alta gama.

Motorola Signature incluye bater&iacute;a de 5.200 mAh, carga r&aacute;pida de 90 W y certificaci&oacute;n IP68 contra agua.

Motorola Signature incluye batería de 5.200 mAh, carga rápida de 90 W y certificación IP68 contra agua.

Una pantalla diseñada para disfrutar contenido

El Motorola Signature incorpora una pantalla pOLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz. Esta configuración apunta a ofrecer una experiencia fluida al navegar por el sistema, reproducir contenido multimedia y utilizar videojuegos.

La elevada frecuencia de actualización permite que los movimientos y las animaciones se perciban con mayor fluidez, mientras que el panel pOLED busca ofrecer una experiencia visual atractiva para quienes utilizan el smartphone como dispositivo de entretenimiento.

El rendimiento está respaldado por un Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, un procesador de ocho núcleos que alcanza velocidades de hasta 3,8 GHz, Junto con los 16 GB de RAM, la configuración está orientada a ejecutar múltiples aplicaciones y afrontar tareas exigentes.

Motorola Signature ofrece tres c&aacute;maras traseras de 50 MP, zoom h&iacute;brido 100x y grabaci&oacute;n de video 8K.

Motorola Signature ofrece tres cámaras traseras de 50 MP, zoom híbrido 100x y grabación de video 8K.

Tres cámaras de 50 MP y zoom de hasta 100x

El apartado fotográfico es otro de los grandes protagonistas del Motorola Signature. En la parte trasera incorpora un sistema triple compuesto por tres cámaras de 50 MP.

La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA, mientras que el conjunto se completa con un gran angular con función macro y un teleobjetivo periscópico. Esta configuración permite experimentar con diferentes perspectivas y distancias al momento de realizar fotografías.

El equipo también permite grabar videos en 8K y ofrece un zoom digital híbrido de hasta 100x. Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 50 MP. De esta manera, Motorola apuesta por un sistema fotográfico versátil, pensado tanto para capturas cotidianas como para quienes buscan aprovechar diferentes opciones de encuadre.

Batería, resistencia y conectividad

El Motorola Signature cuenta con una batería de 5.200 mAh con tecnología de silicio-carbono. Además, admite carga rápida de hasta 90 W mediante cable y carga inalámbrica de 50 W.

A pesar de su diseño delgado, el equipo incorpora certificación IP68, que ofrece protección frente al agua y el polvo. También cuenta con una estructura de aluminio de grado aeronáutico, lector de huellas integrado en la pantalla y reconocimiento facial. En conectividad, es compatible con redes 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth y NFC. El apartado de audio incluye tecnología Dolby Atmos para optimizar la experiencia sonora.

El sistema operativo es Android 16 y el equipo cuenta con un compromiso de hasta siete años de actualizaciones, un aspecto que apunta a prolongar su vida útil.

Motorola Signature aparece en Mercado Libre con 41% de descuento y queda disponible por $2.159.999 actualmente.

Motorola Signature aparece en Mercado Libre con 41% de descuento y queda disponible por $2.159.999 actualmente.

El precio del Motorola Signature en Mercado Libre

Todas estas características forman parte de un smartphone de gama alta, aunque el dato que más puede llamar la atención aparece en la publicación de Mercado Libre. El Motorola Signature de 1 TB tiene actualmente un descuento del 41%. Su precio anterior era de $3.689.399, mientras que ahora se ofrece a $2.159.999.

La rebaja representa una diferencia de $1.529.400 respecto del valor anterior. Además, la publicación permite financiar la compra en 6 cuotas de $485.963.

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