Nuevo Motorola Signature: 16 GB de RAM, 1 TB y un gran descuento en Mercado Libre
El smartphone de gama alta de Motorola suma pantalla de 165 Hz, triple cámara de 50 MP y batería de 5.200 mAh.
El nuevo Motorola Signature, uno de los smartphones de gama alta que la compañía presentó en febrero de 2026, aparece actualmente en Mercado Libre con una importante rebaja. El equipo combina un diseño ultradelgado con especificaciones pensadas para usuarios que buscan potencia, fotografía y una gran capacidad de almacenamiento.
La publicación en Mercado Libre pone el foco en una de las configuraciones más completas del modelo: 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Esta capacidad permite guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin necesidad de recurrir a una tarjeta de memoria externa. El teléfono también se destaca por sus dimensiones. Tiene apenas 7 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos, una combinación que busca mantener un formato delgado y liviano sin resignar componentes de alta gama.
Una pantalla diseñada para disfrutar contenido
El Motorola Signature incorpora una pantalla pOLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz. Esta configuración apunta a ofrecer una experiencia fluida al navegar por el sistema, reproducir contenido multimedia y utilizar videojuegos.
La elevada frecuencia de actualización permite que los movimientos y las animaciones se perciban con mayor fluidez, mientras que el panel pOLED busca ofrecer una experiencia visual atractiva para quienes utilizan el smartphone como dispositivo de entretenimiento.
El rendimiento está respaldado por un Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, un procesador de ocho núcleos que alcanza velocidades de hasta 3,8 GHz, Junto con los 16 GB de RAM, la configuración está orientada a ejecutar múltiples aplicaciones y afrontar tareas exigentes.
Tres cámaras de 50 MP y zoom de hasta 100x
El apartado fotográfico es otro de los grandes protagonistas del Motorola Signature. En la parte trasera incorpora un sistema triple compuesto por tres cámaras de 50 MP.
La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA, mientras que el conjunto se completa con un gran angular con función macro y un teleobjetivo periscópico. Esta configuración permite experimentar con diferentes perspectivas y distancias al momento de realizar fotografías.
El equipo también permite grabar videos en 8K y ofrece un zoom digital híbrido de hasta 100x. Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 50 MP. De esta manera, Motorola apuesta por un sistema fotográfico versátil, pensado tanto para capturas cotidianas como para quienes buscan aprovechar diferentes opciones de encuadre.
Batería, resistencia y conectividad
El Motorola Signature cuenta con una batería de 5.200 mAh con tecnología de silicio-carbono. Además, admite carga rápida de hasta 90 W mediante cable y carga inalámbrica de 50 W.
A pesar de su diseño delgado, el equipo incorpora certificación IP68, que ofrece protección frente al agua y el polvo. También cuenta con una estructura de aluminio de grado aeronáutico, lector de huellas integrado en la pantalla y reconocimiento facial. En conectividad, es compatible con redes 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth y NFC. El apartado de audio incluye tecnología Dolby Atmos para optimizar la experiencia sonora.
El sistema operativo es Android 16 y el equipo cuenta con un compromiso de hasta siete años de actualizaciones, un aspecto que apunta a prolongar su vida útil.
El precio del Motorola Signature en Mercado Libre
Todas estas características forman parte de un smartphone de gama alta, aunque el dato que más puede llamar la atención aparece en la publicación de Mercado Libre. El Motorola Signature de 1 TB tiene actualmente un descuento del 41%. Su precio anterior era de $3.689.399, mientras que ahora se ofrece a $2.159.999.
La rebaja representa una diferencia de $1.529.400 respecto del valor anterior. Además, la publicación permite financiar la compra en 6 cuotas de $485.963.