Cuesta más de $300.000 en Argentina, pero Walmart vende el Motorola Moto G06 por $162.000

El Motorola Moto G06, un celular de tecnología avanzada, se ofrece a $162.000 en Walmart México, significativamente menos que su valor en el mercado argentino.

El Walmart tienen un celular con descuento y es perfecto para el día a día.

Walmart México tiene una oferta fugaz para quienes buscan un celular con tecnología avanzada pero sin comprometer su presupuesto. Se trata del Motorola Moto G06, uno de los equipos más confiables y accesibles para el uso diario de la marca.

En la página del supermercado está publicado por $1.849 pesos mexicanos, lo que equivale a $162.475 pesos argentinos. Cabe resaltar que en plataformas y tiendas argentinas como Mercado Libre, el celular se encuentra de oferta por un poco más de $300 mil pesos argentinos.

Por qué comprar el Motorola G06 La oportunidad es tentadora para quienes necesitan estar conectados todo el día y sin preocuparse por la carga del teléfono, gracias a su batería de 5200 mAh. También cuenta con un diseño cuidado y moderno con acabado de cuero vegano y protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

El celular que está de oferta en Walmart. Shutterstock Asimismo, el celular tiene una pantalla amplia de 6.88 pulgadas, ideal para consumir contenido multimedia y mirar con colores vibrantes las fotografías sacadas con su cámara de 50MP, que incluye inteligencia artificial para obtener fotos más claras en cualquier momento del día.

Cómo comprar en Walmart desde Argentina Antes de comprar en Walmart México debés contratar un courier que se adapte a tu presupuesto, urgencia y tipo de mercadería. Una vez elegido, tenés que ingresar a la web de la empresa y colocar las medidas exactas de la caja, peso y códigos postales de origen y destino.