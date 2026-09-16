Oferta en Walmart: el Samsung Galaxy A37 de 256 GB bajó de precio y cuesta menos de $500.000

El Samsung Galaxy A37 de 256 GB se encuentra en oferta en Walmart, con un precio significativamente inferior al del mercado argentino, lo que permite un ahorro considerable para los compradores.

El celular con pantalla de 6 pulgadas y protección contra salpicaduras está de oferta en Walmart.

Uno de los últimos celulares de Samsung diseñados para el uso cotidiano tiene un descuento imperdible en Walmart. Se trata del Samsung Galaxy A37, un dispositivo ideal para quienes buscan un equipo de gama media completo, con alta durabilidad y soporte prolongado, sin tener que pagar el valor de un modelo de alta gama.

El modelo seleccionado para la promoción es la versión en color blanco con 256 GB de almacenamiento interno. En la tienda online de Walmart México se encuentra rebajado a $6.619 pesos mexicanos (frente a su precio original de $7.999 MXN), lo que equivale a aproximadamente $582.004 pesos argentinos. Teniendo en cuenta que en el mercado local argentino este modelo cotiza entre los $700.000 y los $900.000 pesos, la operación representa un ahorro de más del 30%.

Para aprovechar esta oferta desde Argentina, es necesario contratar un servicio de courier privado para que reciba el paquete en México y lo envíe directamente a tu domicilio. Bajo el régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los primeros 5 envíos anuales de hasta USD 400 por paquete no pagan aranceles de importación, abonando únicamente el IVA y la tasa del correo.

El celular que está más barato en México y se puede traer a Argentina. Archivo Por qué comprar el Samsung Galaxy A37 En cuanto a sus especificaciones técnicas, el Samsung Galaxy A37 sobresale por su pantalla fluida y brillante Super AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz de refresco y protección Gorilla Glass Victus Plus. Es un dispositivo de gran resistencia que además suma certificación IP68 contra el agua y el polvo, lo que le permite soportar salpicaduras y sumergimientos accidentales.