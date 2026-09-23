Vuelve la Kia Sorento a la Argentina: SUV de tres filas con motor turbodiésel de 199 CV
El baúl de la nueva Kia Sorento ofrece una capacidad que va desde los 357 litros hasta los 2.139 litros con plazas rebatidas.
Kia confirmó el regreso del Kia Sorento al mercado local. Importado directamente desde Corea del Sur, este SUV mediano de tres filas de asientos y capacidad para siete ocupantes vuelve para posicionarse en la oferta de la marca con un paquete enfocado en espacio interior, capacidad de carga y tracción en las cuatro ruedas.
Dimensiones, capacidad y diseño exterior
El modelo adopta el lenguaje de diseño "Opposites United" bajo el concepto "Bold for Nature", destacándose por una imagen frontal renovada con faros LED verticales de cuatro proyectores y la firma lumínica caracterísitica Star Map:
Medidas: 4.815 mm de largo, 1.900 mm de ancho, 1.700 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.815 mm.
Despeje y rodado: Posee una altura libre al suelo de 176 mm y equipa llantas de aleación de 19 pulgadas.
Habitabilidad: Dispone de tres filas de asientos para siete pasajeros. La capacidad de baúl es de 357 litros con todas las plazas en uso, extendiéndose hasta los 2.139 litros al rebatir las dos filas posteriores.
Motorización turbodiésel y esquema mecánico
La oferta mecánica para el mercado argentino se concentra en una única configuración de propulsión de alto torque:
Motor: Turbodiésel que entrega una potencia de 199 CV y un torque máximo de 440 Nm.
Transmisión: Caja automática de doble embrague en baño de aceite (DCT húmeda) de 8 velocidades.
Tracción: Sistema de tracción integral permanente (AWD).
Chasis y frenos: Dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera independiente tipo MacPherson y trasera independiente Multi-Link. Los frenos son a disco en las cuatro ruedas (ventilados de 325 mm adelante y sólidos de 305 mm atrás).
Precio en Argentina
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Kia Sorento: USD 77.000.