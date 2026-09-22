El Kia K4 logra la máxima calificación de seguridad en las pruebas de Euro NCAP

El Kia K4 con el paquete opcional DriveWise ADAS ha logrado la máxima calificación de seguridad según los criterios de ensayo de Euro NCAP*, la principal organización independiente de evaluación de la seguridad en Europa. Concebido para responder a las exigencias del conductor actual, el K4 alcanzó las cinco estrellas.

El K4 se evaluó en cuatro categorías y obtuvo un 80 % en protección de ocupantes adultos y un 86 % en protección de ocupantes infantiles, con los 12 puntos máximos en la comprobación de instalación de sillas infantiles. El K4 logró un 77 % en usuarios vulnerables de la vía, entre ellos peatones y ciclistas, y un 75 % en la categoría «Safety Assist», que evalúa la disponibilidad y el rendimiento de las tecnologías avanzadas para evitar colisiones.

«Este logro refleja el compromiso de Kia de poner los niveles más altos de seguridad al alcance de los clientes en todos los segmentos», ha señalado Pablo Martínez Masip, Vicepresidente de Producto, Marketing y Experiencia de Cliente de Kia Europe. «El K4 combina tecnologías de seguridad avanzadas con la usabilidad diaria, en línea con nuestro objetivo de acercar a más personas una movilidad innovadora y accesible».

En los ensayos de ocupantes adultos, el K4 ofreció un alto nivel de protección en impactos frontales, laterales y traseros, con buena protección de rodilla, fémur y cuello para el conductor y los pasajeros. Los ensayos pusieron de relieve la eficacia del sistema de vigilancia del estado del conductor, que detecta la fatiga y ciertas formas de distracción para que mantenga la atención en la carretera. El vehículo equipa además un sistema eCall avanzado, que avisa a los servicios de emergencia en caso de accidente, y un sistema que ayuda a evitar impactos secundarios tras una primera colisión.

En los ensayos de ocupantes infantiles, el K4 obtuvo 23,4 puntos de los 24 posibles en impacto frontal y lateral, con niños de 6 y 10 años sentados en las plazas de la segunda fila. El vehículo dispone de un sistema de detección de presencia infantil que avisa cuando se ha dejado a un niño o a un bebé dentro. Todos los tipos de sistema de retención infantil previstos para el K4 se pudieron instalar correctamente.

Al evaluar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, entre ellos peatones y ciclistas, el K4 obtuvo resultados buenos o adecuados en cabeza, pelvis y piernas en todo el frontal del vehículo. El sistema de frenada automática de emergencia (AEB) responde ante peatones, ciclistas y motoristas, así como ante otros vehículos, y destaca especialmente con los ciclistas, con 7 puntos de los 8 posibles.

En la categoría «Safety Assist», el paquete DriveWise ADAS demostró mejorar la reacción del sistema AEB, sobre todo ante vehículos que se aproximan en ángulo recto, para evitar o atenuar las colisiones con otros vehículos. La asistencia para mantenimiento en el carril (LKA) corrige la trayectoria del vehículo si se sale de su carril, mientras que el sistema de reconocimiento de límites de velocidad (ISLA) identifica el límite vigente y ayuda al conductor a respetarlo.

Kia K4: silueta llamativa y tecnología de vanguardia

El Kia K4 está concebido para responder a las exigencias del conductor actual, con mucho espacio interior, equipamiento premium y una de las dotaciones tecnológicas más avanzadas de su categoría. De conducción ágil y estimulante, el K4 rueda con suavidad en cualquier trayecto y sobre cualquier firme. El vehículo se probó a fondo en el Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) y en circuitos de pruebas de toda Europa, con el resultado de unas reacciones intuitivas, seguras y equilibradas.

Cuatro estrellas para el K4 de serie

El Kia K4 sin el paquete DriveWise ADAS obtuvo cuatro estrellas en la calificación de Euro NCAP, con un 80 % en protección de ocupantes adultos, un 86 % en protección de ocupantes infantiles, un 73 % en usuarios vulnerables de la vía y un 67 % en la categoría «Safety Assist».