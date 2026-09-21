Fiat promociona descuentos especiales en su gama de SUV y pick-ups

Durante la promoción, el Fiat Fastback Impetus Hybrid MHEV se ofrece por R$132.990 y la Titano Volcano 2.2 Turbodiesel por R$189.990.

Del 17 al 21 de septiembre, Fiat celebra su "Día D" con una selección de ofertas imperdibles en toda su red de concesionarios. Durante la campaña, los consumidores tendrán acceso a condiciones exclusivas, bonos especiales, opciones de financiamiento y oportunidades únicas para estrenar un auto nuevo ahorrando aún más.

En el mercado minorista, las ofertas incluyen SUV y pick-ups. En esta categoría, el Fiat Fastback T200 Smart Drive tiene un precio de R$ 119.990,00. La versión T200 también cuenta con una oferta especial de hasta R$ 4.000 de bonificación, mientras que el Fastback Impetus Hybrid MHEV tiene un precio de R$ 132.990. El Pulse, el primer SUV de la marca en el país, tiene un precio de R$ 99.990 en la versión Drive 1.3 MT.

La Strada, el vehículo más vendido del país durante cinco años consecutivos, se ofrece con una oferta especial en la versión Volcano Double Cab 1.3 AT, con un bono de R$ 3.000, mientras que Toro ofrece las versiones Volcano Flex y Volcano Hybrid MHEV con hasta R$ 20.000 de descuento en la entrega de vehículos usados y un bono de R$ 15.000.

Fiat Strada Las promociones en Fiat Titano Para las empresas (CNPJ), la oferta más destacada es la de la línea Titano. La versión Volcano 2.2 Turbodiesel tiene un precio de R$ 189.990 con la entrega de un vehículo usado. La marca también ofrece condiciones especiales para los modelos Endurance y Ranch, con un valor de canje de hasta R$ 30.000 por vehículos usados.