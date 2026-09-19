La Fiat Ducato se incorpora a la gama de 2027 con una nueva versión

Fiat presenta la línea Ducato 2027 , cuya principal novedad es la nueva versión Multi, que amplía aún más la versatilidad de la gama. En combinación con las demás versiones de la línea, la Ducato 2027 mantiene los atributos de robustez, economía, conectividad y productividad que la han convertido en un referente en el segmento.

La nueva Ducato Multi regresa al portafolio de la marca para atender a empresas y emprendedores que necesitan un vehículo altamente adaptable. Con un volumen interior de 13 m3, esta versión ofrece un amplio espacio para optimizar proyectos de transformación y diferentes configuraciones de uso.

Con una capacidad de carga de hasta 1.560 kg, combina una excelente eficiencia de combustible con costos de mantenimiento competitivos, características fundamentales para operaciones comerciales que buscan la máxima rentabilidad.

La comodidad es otro de los puntos fuertes de la Ducato Multi . Este modelo cuenta con aire acondicionado, dirección asistida eléctrica y ajuste de altura de los faros, lo que proporciona una experiencia más placentera al conductor durante los viajes largos.

En cuanto a tecnología, la nueva versión incorpora un centro multimedia de 7" con conectividad USB y Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de visión trasera. La Ducato Multi también ofrece airbags frontales, frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), sistema antibloqueo de frenos (ASR), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), control de carga (LAC) y sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).

La nueva versión también ofrece conectividad a través de Fiat Connect////Me, una plataforma que proporciona gestión de flotas y conectividad remota. La plataforma ofrece funcionalidades como asistencia para la recuperación de vehículos en caso de robo, geolocalización y planificación de rutas, generación de informes personalizados, un centro de atención al cliente disponible las 24 horas y la programación online de citas de mantenimiento. Todos los servicios son gratuitos durante los primeros 12 meses.

Además de la nueva versión Multi, la línea Ducato 2027 mantiene las versiones Maxicargo, Minibús Comfort y Minibús Luxo. Todas cuentan con el motor turbodiésel de 2.2 litros con 140 hp y 350 Nm de torque, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades, una combinación que ofrece mayor eficiencia energética, menores costos operativos y un excelente rendimiento para aplicaciones profesionales. El modelo también conserva atributos importantes como un amplio espacio interior con un volumen de carga de 13 m3, puertas traseras con apertura de hasta 270 grados y una amplia gama de conversiones homologadas de fábrica.

Fiat Professional

Los clientes de la Ducato y de toda la gama de vehículos comerciales Fiat pueden contar con el apoyo de Fiat Professional, un programa creado para satisfacer las necesidades de quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. Con una red de 233 concesionarios distribuidos por todo Brasil, la iniciativa ofrece una amplia cobertura nacional y un servicio especializado para profesionales y propietarios de flotas.

Además de condiciones de servicio diferenciadas, el programa garantiza prioridad en las etapas de venta, entrega y posventa, asegurando mayor rapidez y comodidad para los clientes. Para minimizar el tiempo de inactividad del vehículo, Fiat Professional ofrece Express Lane Professional, un servicio que utiliza procesos optimizados y equipos técnicos altamente capacitados para realizar el mantenimiento de forma rápida y eficiente.

Otra ventaja es la garantía de disponibilidad total de repuestos para el mantenimiento programado, lo que permite completar los servicios en hasta dos horas y contribuye a que los vehículos permanezcan en funcionamiento durante más tiempo.

Precio Fiat Ducato

Ducato Maxicargo: R$ 307.990,00

Ducato Multi: R$ 315.990,00

Ducato Comfort: R$ 389.990,00

Ducato Luxury: R$ 398.990,00