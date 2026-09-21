El Leapmotor C10 tiene un precio promocional para taxistas

El Leapmotor B10 Eléctrico también participa en la iniciativa, con un precio inicial de R$ 144.690 para taxistas.

El único auto en Brasil actualmente a la venta con tecnología REEV mantiene su oferta comercial altamente competitiva con los cambios en el programa Move Brasil Taxi and Apps, que el lunes pasado (14) entró en vigor y perdió su carácter provisional.

Con los beneficios, el Leapmotor C10 Ultra-Hybrid comienza en R$ 168.090 para taxistas y R$ 192.490 para conductores de aplicaciones elegibles para el beneficio. El B10 Electric también participa en el programa y está disponible para taxistas desde R$ 144.690. Para conductores de aplicaciones, el valor es de R$ 170.190.

El préstamo puede financiarse hasta por 84 meses, considerando la prórroga implementada por el gobierno. Además, el período mínimo de actividad para los conductores de servicios de transporte compartido se redujo de 12 a 6 meses. El financiamiento para los clientes aprobados puede obtenerse a través de Banco Stellantis, una institución acreditada por el BNDES para atender a quienes cumplen con los requisitos del programa.