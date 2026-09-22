Todo sobre el Mercedes Maybach S 680 en Argentina: V12 biturbo, 612 CV y máximo lujo

El sedán de Mercedes equipa un motor V12 biturbo de 6.0 litros, 612 CV de potencia y tracción integral.

Prestige Auto anunció el inicio de la comercialización oficial de Mercedes Maybach en la Argentina, un hecho inédito en la trayectoria de la firma en el mercado local. La llegada de la submarca amplía la oferta dentro del segmento de ultra lujo, con una propuesta enfocada en la sofisticación, el aislamiento acústico, el trabajo artesanal y la personalización mediante el programa MANUFAKTUR.

Este anuncio da continuidad a la presentación realizada en abril, cuando se anticipó la presencia del modelo en la película El Diablo se viste a la moda 2 como parte de una alianza global con 20th Century Studios bajo el concepto "The Art of Arrival".

Mercedes Maybach S 680 Mercedes Concepto cocooning y confort en las plazas traseras La propuesta de la marca se estructura sobre el concepto "cocooning", un enfoque de diseño y aislamiento acústico destinado a crear una atmósfera envolvente para los ocupantes:

Configuración First-Class: El sector posterior dispone de dos asientos Executive individuales con regulación eléctrica, climatización, reclinación longitudinal, masajes y calefacción específica para nuca y hombros.

Consola Business: Una consola central de longitud completa integra dos mesas plegables para transformar las plazas traseras en una oficina móvil.

Audio inmersivo: Cuenta con un sistema de sonido envolvente Burmester High-End 4D con Dolby Atmos , que incluye ocho transductores táctiles integrados en los respaldos para aportar una dimensión física al sonido.

Equipamiento exclusivo: Incluye un compartimento refrigerado de 10 litros en el apoyabrazos posterior, dos copas plateadas con soportes dedicados en la consola y puertas traseras de confort con accionamiento eléctrico.

Pantallas MBUX: Los pasajeros traseros disponen de dos pantallas individuales de 13,1 pulgadas para el control de funciones de entretenimiento y confort. Mercedes Maybach S 680 Mercedes Motor V12 biturbo y especificaciones técnicas del S 680 El Mercedes-Maybach S 680 encabeza el despliegue inicial de la gama en el país y ya se puede solicitar a fábrica en los concesionarios oficiales: