Todo sobre el Mercedes Maybach S 680 en Argentina: V12 biturbo, 612 CV y máximo lujo
El sedán de Mercedes equipa un motor V12 biturbo de 6.0 litros, 612 CV de potencia y tracción integral.
Prestige Auto anunció el inicio de la comercialización oficial de Mercedes Maybach en la Argentina, un hecho inédito en la trayectoria de la firma en el mercado local. La llegada de la submarca amplía la oferta dentro del segmento de ultra lujo, con una propuesta enfocada en la sofisticación, el aislamiento acústico, el trabajo artesanal y la personalización mediante el programa MANUFAKTUR.
Este anuncio da continuidad a la presentación realizada en abril, cuando se anticipó la presencia del modelo en la película El Diablo se viste a la moda 2 como parte de una alianza global con 20th Century Studios bajo el concepto "The Art of Arrival".
Concepto cocooning y confort en las plazas traseras
La propuesta de la marca se estructura sobre el concepto "cocooning", un enfoque de diseño y aislamiento acústico destinado a crear una atmósfera envolvente para los ocupantes:
Configuración First-Class: El sector posterior dispone de dos asientos Executive individuales con regulación eléctrica, climatización, reclinación longitudinal, masajes y calefacción específica para nuca y hombros.
Consola Business: Una consola central de longitud completa integra dos mesas plegables para transformar las plazas traseras en una oficina móvil.
Audio inmersivo: Cuenta con un sistema de sonido envolvente Burmester High-End 4D con Dolby Atmos, que incluye ocho transductores táctiles integrados en los respaldos para aportar una dimensión física al sonido.
Equipamiento exclusivo: Incluye un compartimento refrigerado de 10 litros en el apoyabrazos posterior, dos copas plateadas con soportes dedicados en la consola y puertas traseras de confort con accionamiento eléctrico.
Pantallas MBUX: Los pasajeros traseros disponen de dos pantallas individuales de 13,1 pulgadas para el control de funciones de entretenimiento y confort.
Motor V12 biturbo y especificaciones técnicas del S 680
El Mercedes-Maybach S 680 encabeza el despliegue inicial de la gama en el país y ya se puede solicitar a fábrica en los concesionarios oficiales:
Motorización: Motor naftero V12 biturbo de 5.980 cm³.
Rendimiento: Desarrolla 612 CV de potencia y un par máximo de 900 Nm.
Transmisión: Caja automática 9G-TRONIC de nueve marchas.
Prestaciones: Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h (limitada electrónicamente).
Suspensión AIRMATIC: Sistema neumático con gestión inteligente de la amortiguación que escanea el camino para adaptar cada rueda de forma independiente.
Eje trasero direccional: Cuenta con dirección en las ruedas traseras con un ángulo de giro de hasta 4,5° para mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad y la estabilidad en ruta.
Modo Maybach: El selector DYNAMIC SELECT incluye una calibración específica del chasis y la aceleración orientada a suavizar la marcha.