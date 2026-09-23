Citroën Berlingo cumple 30 años de historia

Presentado en 1996, la Citroën Berlingo revolucionó el segmento al combinar practicidad profesional y confort.

En 1996, Citroën presentó el Berlingo, un modelo concebido para transformar la categoría de vehículos comerciales compactos al integrar practicidad, volumen interior, versatilidad y confort en una misma arquitectura. A lo largo de tres décadas, el utilitario alcanzó un volumen de producción superior a los 4,2 millones de unidades comercializadas en cerca de 90 países.

El desarrollo del modelo se apoyó en una tradición iniciada por la marca a mediados del siglo XX con la versión furgoneta del 2CV Furgoneta (1950), continuada por el Acadiane (1978) y más tarde por el Citroën C15 (1984), vehículo que superó los 1,2 millones de ejemplares producidos a lo largo de 22 años.

Citroën Berlingo Evolución e historia de los utilitarios de la marca La línea de tiempo de los comerciales de la firma francesa muestra hitos clave en versatilidad y soluciones técnicas:

2CV Furgoneta (1950): Concepto pionero de furgón compacto y económico concebido para el trabajo y el uso recreativo.

Acadiane (1978): Introdujo configuraciones Mixta y la versión Oasis, adaptada como vehículo de acampada.

C15 (1984): Modelo con motor de cuatro cilindros que introdujo la variante Familiale con banqueta trasera en 1991 y sirvió como plataforma de pruebas para motorizaciones eléctricas, GNC y GLP.

Berlingo (1996): Plataforma moderna que integró la modularidad y el confort de un automóvil de pasajeros en la estructura de un furgón de carga. Citroën Berlingo 30 años Citroën El Citroën Berlingo Van en el mercado argentino En Argentina, el modelo mantiene una presencia sostenida dentro del sector de pequeñas y medianas empresas. La gama local actual del Citroën Berlingo Van está configurada para el uso profesional urbano e interurbano: