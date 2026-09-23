Citroën Berlingo cumple 30 años de historia
Presentado en 1996, la Citroën Berlingo revolucionó el segmento al combinar practicidad profesional y confort.
En 1996, Citroën presentó el Berlingo, un modelo concebido para transformar la categoría de vehículos comerciales compactos al integrar practicidad, volumen interior, versatilidad y confort en una misma arquitectura. A lo largo de tres décadas, el utilitario alcanzó un volumen de producción superior a los 4,2 millones de unidades comercializadas en cerca de 90 países.
El desarrollo del modelo se apoyó en una tradición iniciada por la marca a mediados del siglo XX con la versión furgoneta del 2CV Furgoneta (1950), continuada por el Acadiane (1978) y más tarde por el Citroën C15 (1984), vehículo que superó los 1,2 millones de ejemplares producidos a lo largo de 22 años.
Evolución e historia de los utilitarios de la marca
La línea de tiempo de los comerciales de la firma francesa muestra hitos clave en versatilidad y soluciones técnicas:
2CV Furgoneta (1950): Concepto pionero de furgón compacto y económico concebido para el trabajo y el uso recreativo.
Acadiane (1978): Introdujo configuraciones Mixta y la versión Oasis, adaptada como vehículo de acampada.
C15 (1984): Modelo con motor de cuatro cilindros que introdujo la variante Familiale con banqueta trasera en 1991 y sirvió como plataforma de pruebas para motorizaciones eléctricas, GNC y GLP.
Berlingo (1996): Plataforma moderna que integró la modularidad y el confort de un automóvil de pasajeros en la estructura de un furgón de carga.
El Citroën Berlingo Van en el mercado argentino
En Argentina, el modelo mantiene una presencia sostenida dentro del sector de pequeñas y medianas empresas. La gama local actual del Citroën Berlingo Van está configurada para el uso profesional urbano e interurbano:
Motorización: Propulsor turbodiésel L2 HDI que entrega una potencia de 92 CV, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.
Capacidad de carga: Volumen de carga de hasta 3,9 m³ y un límite de carga útil de hasta 865 kg, con habitáculo homologado para tres ocupantes.
Equipamiento funcional: Incorpora pantalla táctil multimedia de 10 pulgadas, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros y control de velocidad crucero.
Accesibilidad: Configuración de carga compuesta por puerta lateral corrediza y puertas traseras con apertura batiente de 90° y 180°.